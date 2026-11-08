ARABSAT et Es’hailSat signent un partenariat stratégique pour améliorer les services de diffusion et de communication par satellite

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L’Organisation arabe des communications par satellite (ARABSAT) et Es’hailSat, société qatarie de communications par satellite, ont signé un accord de partenariat stratégique lors du Festival arabe de la radio et de la télévision (Festival ASBU) à Hammamet, en Tunisie. Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux entreprises et à développer des initiatives communes dans les domaines de la radiodiffusion et des communications par satellite.

Cet accord historique vise à consolider la position orbitale de 26° Est comme plateforme de diffusion par satellite de référence dans la région, en augmentant le nombre de chaînes et en diversifiant les contenus. Il permettra d’enrichir l’expérience télévisuelle et de soutenir la croissance du secteur des médias par satellite au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Cet accord renforce également la coopération entre les deux pionniers du secteur spatial dans les domaines des communications par satellite, des services VSAT et des solutions de connectivité. Les deux parties exploreront des technologies de pointe afin d’améliorer la qualité, l’efficacité et la fiabilité des services, et d’offrir ainsi à leurs clients des solutions plus intégrées.

ARABSAT et Es’hailSat vont également étendre leur coopération sur le bouquet arabe unifié afin de renforcer la portée mondiale du contenu arabe et d’utiliser la couverture satellitaire internationale pour diffuser les chaînes arabes à un public plus large au-delà de la région MENA.

Le Dr Badr N. Alsuwaidan, PDG d’ARABSAT, a déclaré : Cet accord vise à renforcer les partenariats stratégiques et l’intégration avec Es’hailSat, contribuant ainsi au développement de l’écosystème de la diffusion et des communications par satellite dans la région. Grâce à cette coopération, nous prévoyons de consolider notre position orbitale à 26° Est et d’étendre nos domaines de coopération en matière de diffusion, de communications et de solutions de connectivité par satellite, tout en favorisant la diffusion mondiale des contenus arabes et en leur permettant d’atteindre un public plus large à travers le monde. Ce partenariat jette également les bases du développement d’initiatives et de solutions communes qui tirent parti de l’expertise et des capacités des deux parties et suivent le rythme des évolutions rapides du secteur spatial, améliorant ainsi la qualité des services offerts à nos clients et soutenant notre vision d’un avenir plus intégré, innovant et durable.

M. Ali bin Ahmed Al Kuwari, président-directeur général d’Es’hailSat, a déclaré : Cet accord représente une étape importante vers une collaboration intersectorielle entre ARABSAT et Es’hailSat, et permet de tirer parti des compétences et de l’expertise des deux parties dans les services satellitaires, de connectivité et de diffusion. Grâce à cette coopération, nous espérons enrichir l’offre de la position orbitale à 26° Est, étendre la portée des solutions de diffusion, de communication et de connectivité satellitaire, et proposer des services plus performants et flexibles à nos clients. Nous souhaitons également favoriser la diffusion internationale des contenus arabes et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération qui renforceront la position de la région dans le secteur spatial et des communications.

ARABSAT et Es’hailSat affirment que cet accord établit un cadre de coopération à long terme et soutient le développement de projets et d’initiatives conjoints qui répondent aux besoins des clients et s’adaptent aux évolutions rapides des secteurs spatial, médiatique et des télécommunications.

Source : Communiqué

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