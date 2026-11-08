En bref

ARABSAT et Es’hailSat signent un partenariat stratégique pour améliorer les services de diffusion et de communication par satellite

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

L’Organisation arabe des communications par satellite (ARABSAT) et Es’hailSat, société qatarie de communications par satellite, ont signé un accord de partenariat stratégique lors du Festival arabe de la radio et de la télévision (Festival ASBU) à Hammamet, en Tunisie. Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux entreprises et à développer des initiatives communes dans les domaines de la radiodiffusion et des communications par satellite.

Cet accord historique vise à consolider la position orbitale de 26° Est comme plateforme de diffusion par satellite de référence dans la région, en augmentant le nombre de chaînes et en diversifiant les contenus. Il permettra d’enrichir l’expérience télévisuelle et de soutenir la croissance du secteur des médias par satellite au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Cet accord renforce également la coopération entre les deux pionniers du secteur spatial dans les domaines des communications par satellite, des services VSAT et des solutions de connectivité. Les deux parties exploreront des technologies de pointe afin d’améliorer la qualité, l’efficacité et la fiabilité des services, et d’offrir ainsi à leurs clients des solutions plus intégrées.

ARABSAT et Es’hailSat vont également étendre leur coopération sur le bouquet arabe unifié afin de renforcer la portée mondiale du contenu arabe et d’utiliser la couverture satellitaire internationale pour diffuser les chaînes arabes à un public plus large au-delà de la région MENA.

Le Dr Badr N. Alsuwaidan, PDG d’ARABSAT, a déclaré : Cet accord vise à renforcer les partenariats stratégiques et l’intégration avec Es’hailSat, contribuant ainsi au développement de l’écosystème de la diffusion et des communications par satellite dans la région. Grâce à cette coopération, nous prévoyons de consolider notre position orbitale à 26° Est et d’étendre nos domaines de coopération en matière de diffusion, de communications et de solutions de connectivité par satellite, tout en favorisant la diffusion mondiale des contenus arabes et en leur permettant d’atteindre un public plus large à travers le monde. Ce partenariat jette également les bases du développement d’initiatives et de solutions communes qui tirent parti de l’expertise et des capacités des deux parties et suivent le rythme des évolutions rapides du secteur spatial, améliorant ainsi la qualité des services offerts à nos clients et soutenant notre vision d’un avenir plus intégré, innovant et durable.

M. Ali bin Ahmed Al Kuwari, président-directeur général d’Es’hailSat, a déclaré : Cet accord représente une étape importante vers une collaboration intersectorielle entre ARABSAT et Es’hailSat, et permet de tirer parti des compétences et de l’expertise des deux parties dans les services satellitaires, de connectivité et de diffusion. Grâce à cette coopération, nous espérons enrichir l’offre de la position orbitale à 26° Est, étendre la portée des solutions de diffusion, de communication et de connectivité satellitaire, et proposer des services plus performants et flexibles à nos clients. Nous souhaitons également favoriser la diffusion internationale des contenus arabes et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération qui renforceront la position de la région dans le secteur spatial et des communications.

ARABSAT et Es’hailSat affirment que cet accord établit un cadre de coopération à long terme et soutient le développement de projets et d’initiatives conjoints qui répondent aux besoins des clients et s’adaptent aux évolutions rapides des secteurs spatial, médiatique et des télécommunications.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

6.8K
L'actuTHD

Employee advocacy : comment transformer les salariés en ambassadeurs de l’entreprise





5.0K
L'actuTHD

Etude INT : près d’un internaute tunisien sur deux utilise l’IA, mais l’e-commerce passe par Facebook et Instagram
5.0K
En bref

Tunisie : Digital Citizenship étend son dispositif contre les violences numériques faites aux femmes dans le Sud
4.9K
En bref

Green Hackathon : un défi de création de jeux mobiles prévu les 21 et 22 novembre à El Ghazala
4.5K
En bref

Dubaï lance un concours mondial d’agents IA doté de plus de 2,5 millions de dirhams
4.2K
L'actuTHD

Cybercriminalité : les attaques automatisées bondissent de 59 %, le commerce en ligne en première ligne
3.4K
En bref

Sécurité, Open APIs et Digital Onboarding : La BCT actualise la régulation des institutions de paiement
3.2K
En bref

Tunisie Telecom choisit la plateforme Service2Create de VC4 B.V. pour la gestion de son inventaire réseau
3.1K
L'actuTHD

Cybersécurité : La convergence des attaques DDoS, API et IA crée une crise d’industrialisation en 2026
3.1K
L'actuTHD

Tunisie : Environ 86% des Tunisiens utilisent Internet et près de 70% des connexions se fait le soir à partir de 18h
3.1K
En bref

Healio lance HealIA pour automatiser la gestion de l’assurance santé en Tunisie et en Afrique
3.0K
En bref

VEON: “Les opérateurs doivent cesser de se concurrencer sur les prix et commencer à développer des plateformes d’IA”
2.9K
En bref

Nizar Chaddad nommé à la tête de la Société Monétique Tunisie
2.8K
En bref

Ooredoo Tunisie récompensée par Ookla pour les performances de son réseau 5G
2.8K
En bref

La Startup Kolet dépasse le million d’utilisateurs et lance des forfaits eSIM illimités dans 100 destinations
2.7K
L'actuTHD

IPv6 en Tunisie : Topnet en retrait, Starlink fait son apparition dans les mesures d’APNIC
2.7K
En bref

Tunisie Telecom et la FTAV s’allient pour accélérer la transformation numérique du secteur touristique
2.7K
En bref

Ericsson accélère le développement des réseaux autonomes grâce à GitOps
2.7K
En bref

Cybersécurité : les cyberattaques en Afrique ont augmenté de 421 % en dix ans
2.7K
L'actuTHD

Sénégal : la Cour suprême suspend la licence de Starlink après le recours de Sonatel
To Top