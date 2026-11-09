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ARABSAT et Etisalat s’associent pour lancer un nouveau bouquet DTH sur le satellite BADR-8

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ARABSAT et etisalat ont annoncé aujourd’hui un accord stratégique visant à obtenir un nouveau bouquet DTH (Direct-to-Home) complet sur le satellite BADR-8, transmis depuis la station terrestre TAS d’etisalat, un centre terrestre de communication par satellite à haute capacité situé à Sharjah.

Stratégiquement positionné à 26,0° Est, le satellite BADR-8 permettra à l’offre de toucher un large public diversifié, principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Cet accord représente une étape majeure dans le renforcement de l’offre spatiale d’Etisalat et l’expansion de ses services satellitaires dans toute la région.

Saud M. Almadhi, directeur commercial d’ARABSAT , a déclaré : « Ce partenariat nous permettra de servir plusieurs clients via une plateforme partagée, d’optimiser l’utilisation de notre infrastructure et de générer des revenus récurrents, favorisant ainsi une croissance durable tout en apportant une plus grande valeur ajoutée à nos clients. À l’avenir, ce partenariat jette les bases d’innovations de service, notamment des solutions avancées de contribution, de distribution et des solutions hybrides satellite-terrestre adaptées aux besoins évolutifs des médias et de la diffusion. »

Nabil Baccouche, directeur général des opérateurs et de la vente en gros du groupe etisalat, a déclaré : « Ce partenariat avec ARABSAT sur le bouquet BADR-8 constitue une étape stratégique dans notre ambition de développer les activités spatiales d’etisalat et de fournir des solutions satellitaires avancées à nos clients. En combinant notre infrastructure de stations terrestres et nos capacités opérationnelles avec la couverture régionale d’ARABSAT, nous créons une plateforme performante permettant aux fournisseurs de services et aux partenaires satellitaires de répondre à leurs besoins de manière fluide au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et d’améliorer notre capacité de résilience dans l’espace. Cette initiative réaffirme notre engagement à fournir des services fiables, évolutifs et de haute qualité, adaptés aux besoins changeants du secteur. »

Aux termes de cet accord, Etisalat permettra à ses clients du secteur spatial de diffuser leurs contenus de manière efficace et fiable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord grâce au réseau satellitaire étendu d’ARABSAT. Dans le cadre de cette collaboration, Etisalat proposera des solutions de liaison montante complètes, incluant la réception de contenus, l’agrégation de signaux, l’encodage et le multiplexage si nécessaire, la liaison montante par satellite, la surveillance et des services de transmission entièrement gérés, positionnant ainsi l’entreprise comme un fournisseur de connectivité satellitaire intégré.

En combinant l’infrastructure des stations terrestres et les capacités opérationnelles avec la couverture satellitaire régionale d’ARABSAT, ce partenariat permettra une distribution de contenu fiable et évolutive dans toute la région MENA.

Source : Communiqué

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