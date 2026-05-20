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Ariana : Des coupures de réseau chez Tunisie Telecom suite à des travaux non coordonnés d’un opérateur privé

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Dans un communiqué officiel publié ce matin du mercredi 20 mai, Tunisie Telecom a apporté des clarifications concernant les perturbations et les coupures soudaines de réseau survenues le mardi 19 mai 2026 dans plusieurs zones du gouvernorat d’Ariana, notamment à El Ghazela, Raoued et Ennasr.

Après le déploiement immédiat de ses équipes techniques sur le terrain, Tunisie Telecom a constaté que ces interruptions brutales ont été causées par des travaux non étudiés, menés par une société de télécommunications privée. L’opérateur historique précise que ces travaux ont été entamés sans aucune coordination préalable avec ses services.

Face à cette situation, l’opérateur a immédiatement réagi en articulant son plan d’action autour de trois axes principaux :

  1. Restauration du réseau : Les équipes techniques sont déjà à pied d’œuvre pour effectuer les réparations nécessaires afin de remettre en service les équipements endommagés et rétablir les services dans les plus brefs délais.
  2. Dédommagement des clients : Tunisie Telecom a annoncé la mise en place prochaine de mesures de compensation spécifiques pour les abonnés touchés. Les détails de ces offres de dédommagement seront communiqués incessamment.
  3. Voie légale : L’opérateur historique a fermement indiqué qu’il engagerait toutes les poursuites judiciaires nécessaires à l’encontre des parties responsables de ces dégradations afin de défendre ses biens, ses services et ses usagers.

En conclusion, Tunisie Telecom réitère ses plus sincères excuses à l’ensemble de ses clients impactés et réaffirme son engagement indéfectible à garantir la continuité et la meilleure qualité de service possible.

D’après communiqué

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