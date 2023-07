Asel Mobile : démocratiser la Data à l’ère de la 5G

Partagez 0 Partages

Récemment établi sur le marché tunisien des télécommunications, le MVNO Asel Mobile compte jusqu’à ce jour une trentaine de franchises et plusieurs points de vente. « Nous avons franchi notre premier milestone de 50.000 abonnés », nous indique le CEO d’Asel Mobile, Anis Bouajina. « Sur le court terme, nous visons une cinquantaine de franchise avec à peu près mille points de vente où l’on peut activer et recharger Asel Mobile ».

« Nous offrons tous les services de la voix à la Data en passant par le roaming, mais nous nous concentrons en particulier sur la data. Il y a eu une explosion d’utilisation parmi les jeunes notamment. L’avantage est que, chez Asel Mobile, le compteur ne tourne que dans l’effectif. C’est-à-dire que l’utilisation de la date en temps masqué n’est pas prise en considération. Ainsi le client en a pour son argent », explique Anis Bouajina.

Le MVNO, dit full, dispose d’une plateforme qui regroupe l’ensemble de la chaîne de valeur et est adossé au réseau de Tunisie Telecom. Cette indépendance technique lui permet d’avoir davantage de liberté en termes d’offre. Opérant dans les quartiers où l’offre Data n’est pas encore saturée, sur un segment touchant les jeunes et moins jeunes, Asel Mobile se positionne comme une alternative abordable à l’offre data disponible actuellement disponible sur le marché tunisien.

En se basant sur des algorithmes d’intelligence artificielle et le Big Data, Asel Mobile analyse l’utilisation de ses clients et leur propose une offre sur-mesure qui tienne compte de leurs besoins les plus spécifiques. « Notre ambition sur le long terme est d’évoluer et de développer notre activité et notre base de clientèle pour atteindre les 250.000 abonnés. Nous souhaitons également étendre notre présence avec des partenaires en Afrique et en Europe », a affirmé le CEO d’Asel Mobile notant que l’objectif ultime est de démocratiser la Data à l’ère de la 5G.

L’interview au complet est disponible en audio sur notre canal SoundCloud et en vidéo sur notre chaîne Youtube.

Nadya Jennene