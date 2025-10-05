Non classé

Au Maroc, les PME sont en première ligne face à des logiciels malveillants déguisés en outils professionnels

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


Les données issues du Kaspersky Security Network (KSN), collectées entre janvier et avril 2025, révèlent une tendance inquiétante pour les petites et moyennes entreprises de la région. Les cybercriminels dissimulent de plus en plus des logiciels malveillants et des applications potentiellement indésirables sous l’apparence d’outils de confiance tels que ChatGPT, Microsoft Office ou Google Drive, afin d’infiltrer discrètement les réseaux des PME.

Au niveau continental, c’est le Maroc qui se distingue par l’ampleur des menaces détectées. Le Royaume concentre à lui seul 41 % de toutes les applications indésirables visant les PME en Afrique. La Tunisie suit avec 24 %, puis l’Algérie avec 16 %. Le Sénégal et le Cameroun affichent chacun 7 %, tandis que la Côte d’Ivoire représente 5 %. Ces chiffres illustrent clairement le poids du marché marocain dans la cartographie de la cybersécurité régionale et la nécessité d’y renforcer les dispositifs de protection.

En Europe, l’Autriche occupe la première place avec 40 % des attaques recensées, devant l’Italie (25 %), l’Allemagne (11 %), l’Espagne (10 %) et le Portugal (6 %). La France a été touchée à hauteur de 4,1 %, tandis que la Serbie et le Royaume-Uni ont chacun enregistré environ 1 % des cas. La Roumanie, la Grèce et la Suisse présentent, quant à elles, des niveaux inférieurs à 1 %, révélant une activité plus modérée.

Des menaces toujours plus sophistiquées

Au Maroc comme ailleurs sur le continent africain, les attaques prennent principalement la forme de downloader « not-a-virus » (55 %), suivis des fichiers suspects ou exploits classés sous l’étiquette DangerousObject (14 %), puis des chevaux de Troie (13 %). En Europe, ce sont les portes dérobées (24 %), les chevaux de Troie (17 %) et les downloader (16 %) qui dominent le paysage des menaces.

« Les PME marocaines se trouvent confrontées aux mêmes niveaux de sophistication que les grandes entreprises, mais avec des moyens bien plus restreints », souligne Marc Rivero, chercheur principal au sein de l’équipe Global Research and Analysis Team (GreAT) de Kaspersky. « La priorité est de savoir concentrer ces ressources limitées pour une protection maximale. »

Un enjeu stratégique pour la continuité des affaires au Maroc

La sécurité des PME représente aujourd’hui un enjeu stratégique pour la continuité de l’activité économique au Maroc. Les cyberattaques ciblant les petites structures peuvent paralyser des secteurs entiers, allant de l’artisanat exportateur à la distribution, en passant par les services numériques. Pour y répondre, Kaspersky recommande plusieurs mesures :

  • Mettre en place une authentification renforcée, des mises à jour régulières, un chiffrement des données et des sauvegardes fiables.
  • Renforcer la sensibilisation des employés par des sessions de formation régulières sur la messagerie, la gestion des mots de passe et la détection du phishing.
  • S’assurer que tous les logiciels proviennent de sources officielles et centraliser leur installation au niveau des équipes IT.
  • Définir des règles d’accès claires pour les ressources critiques et révoquer rapidement les accès lors des départs d’employés.

Des solutions adaptées à la réalité marocaine

Pour accompagner les PME marocaines face à ces défis, Kaspersky propose Kaspersky Next (incluant EDR et XDR) qui répond aux besoins de toutes tailles d’entreprises, avec une déclinaison Next XDR Optimum pensée pour les PME disposant de petites équipes IT. Pour les très petites entreprises ne possédant pas d’administrateur système, la solution Kaspersky Small Office Security (KSOS) offre une protection simple et efficace.

Ce dispositif vise à permettre aux entreprises marocaines de maintenir leur croissance dans un environnement numérique sûr, et de consolider la position du Maroc comme hub régional de l’économie digitale.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

3.0K
En bref

Rentrée 2025 : Ooredoo booste ses offre fibre et 5G pour la maison





2.6K
En bref

Stéphane Varret nommé Directeur Général d’Orange Tunisie
1.9K
L'actuTHD

5G en Tunisie : Ookla confirme un bond spectaculaire des performances mobiles
1.5K
L'actuTHD

L’IA tue le Web classique : -52 % de trafic, ChatGPT et Gemini font plonger les sites pendant que Reddit s’envole
1.5K
En bref

Ooredoo lance Ooredoo Privilèges
1.4K
En bref

UIT: Un investissement de 2,6 à 2,8 billions USD nécessaire pour connecter toute l’humanité d’ici 2030
1.3K
L'actuTHD

L’IA générative en entreprise fait exploser le shadow IT, selon le MIT
1.3K
En bref

5G en Algérie : les cartes d’Ookla révèlent une couverture déjà visible avant le lancement officiel
1.2K
L'actuTHD

Paiements en Tunisie : le mobile explose, les cartes ralentissent au 1er semestre 2025
1.2K
En bref

Cybersécurité : En 2024, la Tunisie a comptabilisé 23 millions de menaces détectées
1.2K
L'actuTHD

Tunisie : la 5G stimule un chiffre d’affaires record de 329 MDT pour les 3 opérateurs en août 2025
1.2K
L'actuTHD

Réseaux programmables haute performance : Ericsson dessine l’après « best effort »
1.1K
En bref

Algérie Télécom atteint 2,4 millions d’abonnés à la fibre optique
1.1K
L'actuTHD

SaaS : la dépense repart, l’IA accélère les coûts et complique la gouvernance
1.1K
L'actuTHD

Etude Microsoft basée sur les données de Copilote : l’IA menace plusieurs métiers, mais épargne le travail manuel
1.1K
L'actuTHD

Les États-Unis appuient l’extension de Medusa (dont Tunisie Telecom y sera reliée) vers la côte atlantique de l’Afrique
1.1K
En bref

Maroc : le lancement de la 5G prévu d’ici fin 2025, avec le football en catalyseur
1.1K
En bref

Tunisie Telecom rend hommage au champion du monde Ahmed Jaouadi
1.0K
En bref

Streaming : l’Afrique en pleine expansion, Orange et Synamedia misent sur le multi-CDN
995
En bref

Rwanda mise sur l’IA pour moderniser l’agriculture en faveur des exploitants familiaux
To Top