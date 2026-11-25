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Le marché australien de l’accès Internet fixe sans fil (FWA) devrait enregistrer une croissance annuelle moyenne de 3,6 % entre 2026 et 2031, selon les prévisions de GlobalData. Cette progression sera notamment portée par la demande de connectivité haut débit dans les zones rurales et reculées, où le déploiement de la fibre optique reste limité ou coûteux.

Selon le rapport Australia Fixed Communications Forecasts (Q3 2026) de GlobalData, la part du FWA dans l’ensemble des connexions haut débit fixes du pays devrait passer de 10,4 % en 2026 à environ 11,5 % en 2031.

Reposant sur les technologies mobiles 4G et 5G, le FWA permet de fournir un accès Internet haut débit sans recourir à une infrastructure filaire jusqu’à l’utilisateur final. En Australie, cette technologie complète progressivement le réseau national haut débit NBN et les infrastructures des opérateurs privés, particulièrement dans les territoires où la fibre est plus difficile à déployer.

Cette dynamique s’accompagne d’investissements dans les infrastructures. Le réseau Fixed Wireless modernisé de NBN Co couvre désormais quelque 800 000 foyers et entreprises. En juin 2026, Telstra a également lancé deux nouvelles offres reposant sur cette infrastructure : Premium (Homefast), avec un débit descendant moyen annoncé de 183 Mbit/s aux heures de pointe, et Ultimate (Superfast), atteignant 298 Mbit/s.

L’extension de la couverture se poursuit également dans les territoires ruraux. À Narrabri Est, une nouvelle tour financée par NBN Co et le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a permis de connecter plus de 700 foyers et entreprises depuis mars 2026. Cinq autres tours sont en cours de construction dans la même zone administrative.

Au-delà de l’accès résidentiel, GlobalData anticipe une progression de l’adoption du FWA dans plusieurs secteurs, notamment la connectivité des PME, les maisons intelligentes, l’industrie 4.0, l’enseignement à distance et la télésanté.

Pour les opérateurs, cette évolution représente une opportunité de développer des offres haut débit adaptées aux particuliers et aux entreprises, tout en complétant les réseaux fixes traditionnels. Le FWA s’affirme ainsi comme une solution de connectivité complémentaire à la fibre, particulièrement pertinente dans les territoires où les contraintes géographiques et économiques ralentissent le déploiement des infrastructures filaires.

D’après communiqué

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