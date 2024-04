Autonomiser les PME africaines grâce à l’adoption des technologies

Partagez 0 Partages

Près de 70 % des petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique ont investi dans la technologie au cours des 12 derniers mois pour contribuer à stimuler la croissance et la résilience, une tendance qui indique que les PME reconnaissent l’impact positif de la technologie.

Il existe de nombreuses opportunités pour concrétiser le plein potentiel de la numérisation pour ces entreprises et le continent, ce qui passe par l’élimination de divers obstacles (infrastructures, connectivité et coût élevé de déploiement) et par l’élaboration de bonnes pratiques en vue d’une collaboration accrue.

Telles sont les conclusions d’un nouveau rapport, intitulé « Levelling the SME Playing Field » (Placer les PME sur un pied d’égalité), lancé conjointement par Vodacom Group, Vodafone Group et Safaricom. Le rapport est le sixième document de recherche dans le cadre de la campagne Africa.connected, qui vise à stimuler le développement durable en effaçant les disparités numériques dans les secteurs économiques clés de l’Afrique par l’entremise de partenariats stratégiques.

« Ce rapport se penche sur les défis spécifiques auxquels les PME sont confrontées en Afrique et détaille les mesures à prendre pour aider les entrepreneurs à surmonter ces obstacles. Nos conclusions soulignent le rôle important que la technologie peut jouer pour aider les petites entreprises à saisir de nouvelles opportunités, à accéder au financement, à augmenter la productivité, à réduire les coûts et à optimiser leur compétitivité», explique Shameel Joosub, CEO, Vodacom Group.

L’adoption de la technologie par les PME africaines présente des défis uniques. Au-delà des infrastructures inadaptées et d’un accès insuffisant à la connectivité, les conclusions révèlent que la plus grande difficulté pour les PME est le coût élevé des mises à niveau et des renouvellements technologiques (58,3 %), ce qui peut empêcher les petites entreprises d’adopter les dernières avancées. Près d’un tiers des PME (32 %) sont également préoccupées par le manque de compétences et de connaissances numériques pour tirer pleinement parti des solutions technologiques. Le rapport présente également les problèmes de réglementation et de conformité comme des pierres d’achoppement dans les efforts de numérisation des PME.

Le rapport s’appuie sur des conversations avec 400 PME dans huit pays africains (Afrique du Sud, Kenya, Égypte, Éthiopie, Mozambique, Tanzanie, République démocratique du Congo et Lesotho), employant d’une à 200 personnes. Ces sondages ont été menés en partenariat avec World Wide Worx, une société sud-africaine d’études de marché spécialisée dans les tendances des technologies de l’information et des télécommunications.

En Afrique, la numérisation a changé la donne pour les PME, les répondants soulignant l’effet positif de la technologie sur l’amélioration de la croissance, de l’efficience, de la compétitivité et du service à la clientèle. En outre, en utilisant les plateformes de commerce électronique, les médias sociaux et les solutions de paiement numérique comme M-Pesa, les PME peuvent étendre leur portée, accéder à des informations précieuses et rationaliser les opérations.

Pour aider les PME du continent à adopter les technologies, le rapport souligne l’importance du partage des meilleures pratiques dans l’amélioration de la prise de décision et du rapport coût-efficacité. Du point de vue du partage des connaissances, cette approche favorise une culture d’apprentissage en aidant à identifier les lacunes dans la compréhension et en facilitant la mise en œuvre d’idées novatrices, tout en fournissant une base de connaissances interne et en réduisant la perte de savoir-faire. Adopter des pratiques et des technologies éprouvées est plus rapide et plus sûr que d’en tester de nouvelles.

« Les solutions et outils numériques permettent aux entrepreneurs et aux patrons de petites entreprises d’interagir et de parler des meilleures pratiques afin de tirer des leçons de leurs expériences respectives, d’abaisser les obstacles communs et de maximiser leur potentiel. Chez Vodacom, nous nous engageons à collaborer avec les petites entreprises et à les accompagner vers la réussite. En tant société axée sur les objectifs, notre objectif est d’utiliser nos réseaux et nos capacités techniques pour aider les PME à innover afin qu’ensemble nous puissions créer un avenir plus résilient, inclusif et durable pour l’Afrique», conclut Joosub.

Le rapport est disponible ici.

Communiqué