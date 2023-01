Avec plus d’un million d’utilisateurs actifs par jour, TikTok gagne de la place en Tunisie 

Partagez 4 Partages

Lancée en septembre 2016, le réseau social TikTok est devenu extrêmement populaire auprès des jeunes. Son ascension fulgurante en 2020 durant les longs mois de confinement dus à la pandémie Covid-19, en a fait aujourd’hui l’un des réseaux sociaux les plus utilisés après Facebook.

Amusante et conviviale, la plateforme a séduit devenant, ainsi, un outil précieux pour les entreprises et les spécialistes du marketing qui cherchent à atteindre un public plus jeune et à promouvoir leurs produits ou services.

En Tunisie, l’adoption du réseau social par les marketeurs demeure lente alors qu’il est largement utilisé par les jeunes. Selon nos informations, TikTok affiche en Tunisie 1,1 million d’utilisateurs actifs par jour. Le nombre d’utilisateurs présents sur la plateforme avoisine lui les trois millions.

TikTok, en Tunisie, est notamment prisé chez les 18-25 ans et les plus de 30 ans. Les femmes représentent, elles, 70% de la population présente sur ce réseau social, soit un peu plus que la moyenne aux États-Unis où TikTok compte 80 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Sachant que TikTok compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois dans le monde, les adolescents représentent la majorité de la population qui utilise la plateforme. Selon Statista, les 10-39 ans représentaient 62% environ des utilisateurs TikTok.

La plateforme séduit, cependant, de plus en plus les plus de 30 ans. En 2022, les 30-49 ans représentaient 42% des utilisateurs à l’échelle mondiale. Les créateurs de contenu et influenceurs sur cette plateforme sont eux, en majorité, âgés de 18 à 24 ans, selon Statista (2022).

NJ