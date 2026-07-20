Avec sa campagne « Yalla Jaw », Orange Tunisie renouvelle son soutien aux festivals d’été de Hammamet, Bizerte et Sfax

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À l’occasion de la saison estivale, Orange Tunisie lance sa campagne « Yalla Jaw » et réaffirme son engagement en faveur de la culture en renouvelant son partenariat avec trois festivals emblématiques : le Festival International de Hammamet (10ème année consécutive), le Festival International de Bizerte (4ème année) et le Festival International de Sfax (2ème année).

À travers ces partenariats, Orange Tunisie confirme sa volonté de soutenir des grands rendez-vous culturels qui rassemblent, font rayonner le patrimoine culturel tunisien et rendent la culture accessible au plus grand nombre.

Au-delà de son métier d’opérateur de télécommunications, Orange Tunisie poursuit donc son engagement aux côtés des acteurs culturels pour contribuer au rayonnement de la scène artistique tunisienne et offrir aux différents publics des moments de partage et de convivialité tout au long de l’été.

Orange Tunisie souhaite une excellente édition aux artistes, aux équipes organisatrices ainsi qu’à l’ensemble des festivaliers qui feront vivre ces rendez-vous estivaux incontournables.

Source : Communiqué

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