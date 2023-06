BAD : un million de dollars pour les entreprises dirigées par des femmes au Sahel

Partagez 2 Partages

Le Fonds fiduciaire pour l’égalité des sexes de la Banque africaine de développement accorde un don de 950 000 dollars au Programme de promotion des liens d’affaires pour les petites et moyennes entreprises d’Afrique au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger.

Ce don, qui vient compléter un don antérieur de 3,9 millions de dollars de la facilité d’appui à la transition de la banque, devrait permettre de soutenir 1.400 entreprises dirigées par des femmes et contribuer à la résilience économique et à la cohésion sociale de la région du Sahel.

Les entrepreneures de la région du Sahel sont confrontées à d’importants obstacles en matière d’accès au financement, aux marchés et aux services de développement des entreprises. Le Programme de promotion des liens d’affaires pour les petites et moyennes entreprises en Afrique leur procurera les outils et les ressources dont elles ont besoin pour surmonter ces obstacles et faire croître leurs entreprises. Il contribuera également à accroître la productivité et les opportunités d’emploi, en particulier pour les jeunes femmes et hommes, en offrant notamment un renforcement des capacités en matière d’entrepreneuriat, de fonctions commerciales de base et de formation à la gestion.

L’Union des chambres de commerce du G5 Sahel est chargé de gérer le programme, en collaboration avec des institutions financières et des intermédiaires, pour soutenir directement l’accès au financement PME locales.

Le Programme de promotion des liens d’affaires pour les petites et moyennes entreprises en Afrique s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie de développement du secteur privé 2021-2024 de la Banque africaine de développement, de sa Stratégie pour le genre 2021-2025 et de sa Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique 2022-2026.

D’après communiqué