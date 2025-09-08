BIGTECH AFRICA, organisé en collaboration avec le Ministère des Technologies de la Communication

Partagez 0 Partages



Organisé par TPM Events, en collaboration avec le Ministère des Technologies de la Communication, BIGTECH AFRICA revient du 9 au 11 septembre 2025 avec une ambition renforcée : faire de Tunis le cœur battant de l’innovation, de l’investissement et de la coopération technologique en Afrique.

L’édition 2025 sera également inaugurée le 9 septembre par M. Sofiene HEMISSI, Ministre des Technologies de la Communication.Cet acte marquera le coup d’envoi d’un événement d’envergure, placé sous le signe de la souveraineté numérique et de l’ouverture sur le monde

Avec plus de 12 000 participants, 200 exposants et startups, 100 speakers internationaux, 50 investisseurs, et des pavillons institutionnels multisectoriels, BIGTECH AFRICA s’impose comme un rendez-vous continental stratégique, pensé pour connecter les talents africains aux marchés, aux capitaux et aux décideurs publics et privés. Bien au-delà d’un salon technologique, BIGTECH AFRICA est une plateforme où la tech soigne, éduque, inclut, investit et transforme — en plaçant l’humain, les valeurs et les Objectifs de Développement Durable (ODD) au cœur du progrès.

Cette activité est soutenue par l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie à travers le Programme de transformation digitale.

­Source : Communiqué

