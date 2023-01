BioNTech rachète la startup tunisienne InstaDeep

Partagez 230 Partages

La startup tunisienne spécialisée en intelligence artificielle, InstaDeep, a été rachetée par BioNTech, lit-on sur le site du NASDAQ. La transaction qui devrait être clôturée d’ici à la fin du premier semestre de l’année 2023 permettrait à BioNTech l’acquisition de 100% des actions restantes d’InstaDeep pour un montant total de 362 millions de livres sterling.

En 2020, les deux entreprises ont annoncé une collaboration stratégique visant à appliquer les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle et de Machine Learning aux nouvelles immunothérapies pour une série de cancers et de maladies infectieuses. Dans le cadre de cette collaboration, BioNTech et InstaDeep ont créé un AI Innovation Lab à Londres au Royaume-Uni, et à Mayence en Allemagne, visant à faire progresser un portefeuille d’initiatives dans la conception de médicaments, l’ingénierie des protéines, la fabrication, et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.

NJ