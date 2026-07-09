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Blockchain : La startup tunisienne K2LIS lance « Authencia » pour certifier les compétences

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La startup tunisienne K2LIS, spécialisée dans la confiance numérique, vient de dévoiler sa nouvelle plateforme baptisée «Authencia». Adossée à la technologie blockchain, cette solution vise à transformer les diplômes, certifications et badges professionnels en preuves numériques infalsifiables et facilement vérifiables.

Un rempart contre la fraude à l’ère de l’IA

Face à la multiplication des parcours (formations en ligne, certifications, hackathons) et à la sophistication des falsifications de documents — accentuée par la démocratisation des outils d’intelligence artificielle —, la sécurisation des compétences est devenue un enjeu stratégique pour les organisations.

C’est précisément sur ce créneau que positionne Authencia. En exploitant les propriétés de la blockchain, la plateforme garantit une traçabilité totale et rend les preuves d’accomplissement (diplômes, attestations, badges) strictement infalsifiables.

Un outil de visibilité pour les RH et l’événementiel

Conçue pour les établissements d’enseignement, les directions des ressources humaines (RH) et les professionnels de l’événementiel, Authencia permet d’émettre des certifications personnalisées. Les bénéficiaires peuvent ensuite les partager en un clic sur les réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn.

Chaque attestation intègre un QR code unique de vérification. En le scannant, le recruteur ou le partenaire est redirigé vers une page officielle aux couleurs de l’organisation émettrice. Une fonctionnalité doublement utile : elle valide les compétences du candidat tout en renforçant la visibilité de l’institution. Au-delà de la simple certification, la solution permet également aux entreprises de cartographier et de piloter en interne l’évolution des compétences acquises par leurs collaborateurs.

Des premiers cas d’usage de grande envergure

La plateforme n’en est plus au stade du concept. Authencia a déjà été déployée auprès d’acteurs majeurs de l’écosystème académique et numérique, à l’instar de l’ALECSO, GOMYCODE ou encore Sesame University.

Le secteur de l’événementiel a également adopté la solution, notamment TPM Events, qui l’a intégrée pour certifier les participants et contributeurs de grands rendez-vous tech de la région tels que le Tunisia Digital Summit, BIGTECH Africa et Riyeda.

« Avec Authencia, notre ambition est de transformer chaque accomplissement en une preuve numérique fiable, vérifiable et valorisable, qu’elle prenne la forme d’un badge, d’une attestation, d’un certificat ou d’un diplôme, au service de la reconnaissance des individus et du rayonnement des organisations », souligne Tarek Kamoun, CEO de K2LIS.

Avec ce lancement, K2LIS confirme sa trajectoire dans le développement de solutions technologiques axées sur la blockchain et s’impose comme un acteur clé de la confiance numérique en Tunisie et en Afrique.

Source : Communiqué

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