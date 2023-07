BOSS Money fait son entrée en Afrique francophone pour simplifier les transactions en devises locales

Partagez 1 Partages

La fintech internationale IDT Corporation annonce aujourd’hui l’expansion de son application BOSS Money à l’Afrique francophone, à savoir au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Cameroun et en République démocratique du Congo.

L’appli BOSS Money permet dorénavant d’envoyer, recevoir, transférer et échanger de l’argent dans diverses devises locales de l’Afrique francophone. L’application permet également la réception directe d’envois de fonds BOSS Money en quelques minutes en provenance d’amis et de proches aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d’étoffer nos services BOSS Money et d’apporter des solutions fintechs disruptives au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Cameroun et en RDC », déclare Nat Robinson, CEO, BOSS Money Africa. « Nous avons conçu l’appli BOSS Money pour répondre spécifiquement aux besoins pressants des personnes non bancarisées grâce à une plateforme de transactions transfrontalières. »

Axée sur le client, l’application BOSS Money vise à redéfinir l’écosystème des transactions financières pour les particuliers et les petites entreprises d’Afrique francophone, offrant ainsi des solutions novatrices aux besoins et aspirations uniques des collectivités locales. En s’appuyant sur les technologies financières et sur une expertise en marchés financiers, BOSS Money devient un outil incontournable de l’inclusion financière et de l’autonomisation économique.

« Notre objectif est de fournir aux particuliers et aux entreprises des services financiers pratiques, sécurisés et abordables à travers l’Afrique, leur permettant ainsi de prospérer et de construire un avenir meilleur », déclare Grace Anyetei, directrice régionale de l’exploitation, IDT.

Communiqué