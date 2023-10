Broadband Africa Forum 2023 : Stimuler l’innovation numérique en Afrique

Partagez 3 Partages

Huawei et la World Broadband Association (WBBA) ont organisé à Dubaï, le Broadband Africa Forum 2023. L’événement a rassemblé des organisations gouvernementales, des régulateurs de télécommunications, des organisations industrielles, des opérateurs, des think tanks et des analystes pour évoquer « les tendances de l’industrie du haut débit, les meilleures pratiques mondiales et les innovations en matière de solutions ». Au cours de l’événement, la société de conseil Omdia a dévoilé l’Africa Broadband Outlook 2023, un livre blanc qui porte sur l’état de l’industrie, les tendances et les mesures prévues en faveur du développement du haut débit en Afrique.

Selon ce livre blanc, le marché mondial du haut débit à domicile passera de 1,4 milliard d’abonnés en 2023 à 1,8 milliard en 2028. L’Afrique figure parmi les régions où l’expansion de ces services est la plus rapide. En 2022, le taux de croissance des utilisateurs du haut débit sur le continent était de 11 %, soit 7 % de plus que la moyenne mondiale, et la pénétration de cette technologie devrait dépasser les 20 % d’ici 2030.

Richard Jin, Président de la Optical Business Product Line de Huawei, a déclaré que l’industrie du haut débit en Afrique s’est accélérée au cours des cinq dernières années. Le taux de pénétration fixe a doublé, passant de 8 % à 16 %, et la largeur de bande du réseau a considérablement augmenté, passant de 10 Mbps à 43 Mbps. Parallèlement, au niveau international, le pourcentage d’utilisateurs de la fibre optique d’un débit minimum de 100 Mbps ou plus est passé de 20 % à 73 %. Plus de 450 opérateurs, dont Orange Côte d’Ivoire et Openserve en Afrique du Sud, ont lancé des offres gigabytes à très haut débit. Huawei attache toujours une grande importance au développement de l’industrie du haut débit en Afrique et souhaite faciliter son rayonnement en coopérant activement avec l’ensemble des parties prenantes dans la région. L’innovation continue en matière de haut débit est un des leviers majeurs pour accélérer l’installation d’une Afrique numérique.

Magalie Anderson, Directrice de la Gestion des Systèmes d’Information et de Gestion au sein de la Commission de l’Union Africaine, a déclaré que l’accès universel au haut débit était essentiel à la digitalisation de l’Afrique. La construction d’infrastructures devrait être une priorité pour les pays de la région afin d’accélérer l’adoption généralisée de l’internet à haut débit. De façon complémentaire, l’Union Africaine fournira une expertise technique et des dispositifs de support afin de promouvoir le développement de cette technologie partout en Afrique.

Chen Hui, Directeur adjoint de l’Industry and Planning Research Institute, CAICT, a déclaré que les gouvernements ont un rôle essentiel à jouer dans le développement de l’économie numérique des pays. Grâce à la planification globale, à la coordination entre les organisations, à l’établissement de normes et à la construction durable, ils sont les opérateurs les plus efficaces de la transformation numérique des pays et sont ainsi en mesure d’impulser un nouveau souffle au développement social et économique national.

Oussama Samet, Directeur des réseaux de Tunisie Telecom, a partagé l’expérience des opérateurs en matière de transformation tout-optique. La transformation tout-optique est la principale stratégie envisagée pour le développement du haut débit de Tunisie Telecom et constitue le cœur de la transformation digitale de l’entreprise. 2023 marque la première année de la transformation tout optique en Tunisie. Dans les années à venir, les réseaux d’accès en cuivre seront remplacés par des fibres optiques. Nous adopterons des solutions numériques pour construire des services de réseau optique orientés vers l’avenir tout au long des processus de planification, de produit, de livraison, d’exploitation et de marketing, accélérant ainsi la transformation tout-optique de Tunisie Telecom – a-t-il enfin déclaré.

Chris Meng, Vice-Président du Carrier Business Department de Huawei Northern Africa, a souhaité conclure en rappelant que Huawei continuera de mener ses activités en adéquation avec la vision « En Afrique, pour l’Afrique » de l’entreprise. Huawei poursuivra une coopération active avec les opérateurs régionaux et les partenaires industriels pour promouvoir la croissance de l’industrie du haut débit sur le continent et accélérer l’établissement d’une Afrique numérique.

Communiqué