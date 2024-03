Business avec 3S: les solutions IAM, quésaco ? 

Partagez 0 Partages

Contrôler et sécuriser l’accès aux informations sensibles et aux systèmes critiques au sein d’une entreprise est particulièrement important. Pour ce faire, il existe des solutions de gestion des identités et des accès appelées IAM.

Ces solutions aident à réduire les risques liés à la sécurité informatique en garantissant que seules les personnes autorisées ont accès aux ressources, et ce de manière centralisée.

Les solutions IAM offrent plusieurs fonctionnalités dont :

La gestion des identités : création, modification et suppression des comptes utilisateur.

La gestion des mots de passe : gestion sécurisée des mots de passe, notamment via des politiques de mots de passe et des fonctionnalités de réinitialisation.

L’authentification : vérification de l’identité des utilisateurs lorsqu’ils tentent d’accéder aux systèmes.

L’audit et la conformité : suivi des activités des utilisateurs et des accès aux ressources pour des raisons de conformité et de sécurité.

Chaque entreprise a, bien évidemment, des stratégies spécifiques qui leur permettent d’identifier leurs besoins et derrière les solutions les plus adéquates.

Pour en savoir davantage, nous avons interviewé Akram Allani, architecte de solutions chez 3S.

