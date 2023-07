Cabo Verde : un prêt de 14 millions d’euros de la BAD pour renforcer sa position de pôle technologique régional

Partagez 0 Partages

La Banque africaine de développement et le gouvernement du Cabo Verde ont signé un accord de prêt de 14 millions d’euros pour améliorer le parc technologique du Cabo Verde en le rendant plus résilient aux changements climatiques et plus favorable au développement des entreprises.

L’accord a été signé le 19 juillet à Praia, au Cabo Verde. La Banque africaine de développement avait déjà accordé un prêt de 31,59 millions d’euros pour financer la première phase du parc technologique de pointe, qui transforme déjà le pays en pôle d’information et de communication régional innovant. Ce parc, qui fonctionne comme une zone économique spéciale et offre des incitations en matière de fiscalité et de droits d’importation, attirera des professionnels des Technologies de l’information et de la communication (TIC) de toute l’Afrique. Il comporte deux campus : l’un dans la capitale, Praia, et l’autre sur l’île de São Vicente.

Dans le cadre de la deuxième phase, le pôle sera équipé pour fonctionner avec des énergies renouvelables et, dans le cadre d’un partenariat public-privé, sera doté de deux centres de données.

Le pôle des TIC du Cabo Verde lancera un fonds d’amorçage d’un million d’euros pour investir dans une vingtaine de startups innovantes du Cabo Verde. Il offrira à plus de 50 startups technologiques de toute l’Afrique des subventions d’intégration sous forme de don, d’une valeur d’au moins 5 000 euros chacune. Il est également prévu de collaborer avec des universités et des entreprises internationales afin d’étendre la formation aux compétences non techniques à 300 jeunes Africains au cours des trois prochaines années et de les aider à être prêts à occuper les emplois qui seront créés dans le cadre de la quatrième révolution industrielle.

Le vice-premier ministre et ministre des Finances du Cabo Verde, Olavo Avelino Garcia Correia, a signé l’accord de prêt. Il a exprimé son enthousiasme devant le potentiel transformateur du projet. « Notre ambition est de transformer le Cabo Verde en une nation numérique, avec une économie qui tourne, et les parcs technologiques de Praia font partie de cette importante stratégie gouvernementale », a-t-il déclaré.

Au cours de la cérémonie, Uyoyo Edosio, responsable du projet à la Banque africaine de développement, a souligné les synergies du projet. Elle a déclaré que les atouts uniques du Cabo Verde en matière de tourisme seront désormais renforcés grâce à la convergence du tourisme et de la technologie.

S’exprimant au sujet de la signature du prêt, Abdu Mukhtar, directeur du développement industriel et commercial de la Banque africaine de développement, a déclaré : « La prochaine génération de talents africains n’aura pas besoin de chercher des opportunités à l’étranger ; le Cabo Verde possède l’infrastructure nécessaire et un système politique favorable pour nourrir leurs rêves et leurs ambitions sur leur terre natale. »

Communiqué