Cameroon Telecommunications signe un partenariat avec Angola Cables pour connecter ses réseaux transfrontaliers aux câbles internationaux

Le fournisseur mondial de services de réseau et de solutions numériques Angola Cables entre en partenariat avec l’opérateur télécom camerounais Camtel pour élargir ses services numériques et de connectivité au Cameroun et dans la région d’Afrique de l’Ouest.

L’accord fait suite à l’intention des deux parties de développer des opportunités commerciales en Afrique de l’Ouest et dans la région atlantique afin de renforcer la redondance, la résilience des réseaux et la qualité des services (QoS) à l’échelle nationale et internationale. Tirant parti des vastes connexions par câble sous-marin de SACS, WACS et Monet au sein du réseau de liaison robuste d’Angola Cables – et de la connectivité supplémentaire fournie par Camtel sur le South Atlantic Inter Link (SAIL), les entreprises disposeront d’options de capacité étendues avec un meilleur accès au trafic vers les réseaux locaux et régionaux d’Afrique de l’Ouest par l’entremise d’Angola Cables et les points de présence de Camtel.

« Une fois la diligence requise menée à bien, ce partenariat pourrait transformer la connectivité internet et la transmission de données en Afrique de l’Ouest », déclare Fernando Fernandes, directeur national de TelCables Nigeria, une filiale d’Angola Cables.

Judith Yah Sunday Epse Achidi, CEO de CAMTEL, déclare : « Notre intention stratégique est de nous appuyer sur la connectivité robuste des liaisons terrestres du réseau Angola Cables et sur les interconnexions existantes que nous avons en place avec d’autres câbles sous-marins reliant la région et le monde, afin de fournir des services à valeur ajoutée flexibles et sécurisés à nos clients et à nos entreprises. »

L’accord représente une étape importante dans l’avancement des télécommunications et de la connectivité numérique en Afrique. « Pour les utilisateurs, ce partenariat contribuera à sécuriser la connectivité et le commerce, à stimuler les économies et à développer les entreprises dans la région », conclut Fernandes.

Communiqué