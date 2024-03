Candidatures ouvertes pour la sixième édition du plus grand concours Africa’s Business Heroes

Partagez 0 Partages

Le concours Africa’s Business Heroes (ABH) se lance pour la sixième année en quête de dix entrepreneurs d’exception qui s’efforcent d’avoir un impact positif sur leurs communautés locales. Le formulaire de candidature est disponible dès aujourd’hui sur le site officiel de ABH.

Alors que ABH entame sa sixième année, le concours invite les entrepreneurs de toute l’Afrique à se présenter sur la plus grande scène entrepreneuriale du continent. ABH encourage les candidats des 54 pays, de tous les secteurs d’activité, de tous les âges et de tous les genres, à déposer leur candidature en anglais ou en français. En plus d’avantages inestimables tels que la formation, l’exposition et les opportunités de réseautage, les dix finalistes tenteront également de gagner une part de la subvention de 1,5 million USD.

À ce jour, près de 100 000 entrepreneurs ont participé au concours ABH. Les lauréats de l’année dernière ont été choisis parmi 27 267 candidats issus des secteurs de l’agriculture, de l’éducation et de la formation, de l’énergie, des services financiers, des soins de santé, de la fabrication et du commerce de détail. Le concours s’est terminé par la Grande Finale, durant laquelle les dix finalistes sont montés sur la plus grande scène en réalité augmentée d’Afrique pour présenter leur activité à un panel de juges.

ABH recherche sans relâche des moyens efficaces d’aider les participants à faire passer leur entreprise à la vitesse supérieure. Comme les années précédentes, le chemin menant à la Grande Finale comprendra également l’accès à une communauté de chefs d’entreprise, d’innovateurs, de spécialistes du secteur et d’investisseurs, ainsi que des camps pluridisciplinaires et des sessions de formation.

Afin de mieux promouvoir l’engagement avec les entrepreneurs et de faciliter les candidatures, ABH organise cette année une série de rencontres dans plusieurs pays, dont l’Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie. Ces événements seront organisés en collaboration avec des organisations d’entrepreneurs locaux et des membres de la communauté ABH. Les participants recevront des informations précieuses sur l’initiative ABH et amélioreront leurs chances de succès au concours. De plus amples informations concernant ces rencontres et les séances d’information seront publiées via les réseaux sociaux officiels et les newsletters d’ABH.

Les candidatures pour ABH 2024 sont ouvertes jusqu’au 19 mai 2024. Les 50 finalistes seront annoncés en juillet, et les dix finalistes en septembre. Les lauréats seront annoncés lors de la Grande Finale en novembre.

Pour déposer votre candidature ou pour plus de renseignements à propos d’ABH 2024, rendez-vous sur le site Web d’ABH (https://apo-opa.co/3ToFtaw) et suivez ABH sur Twitter (@africa_heroes), Instagram (https://apo-opa.info/3KZTXKa), TikTok (https://apo-opa.co/48DjD7o) et YouTube (https://apo-opa.info/3YDG5bH).

D’après communiqué