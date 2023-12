Cap sur l’avenir énergétique

Partagez 0 Partages

L’industrie de l’énergie est entrée dans une nouvelle ère, celle de l’intégration de l’énergie au monde numérique. La réduction des émissions de carbone, l’électrification, la numérisation et le développement intelligent sont les quatre voies principales de la transformation de l’énergie. Dans cette nouvelle voie, Huawei Digital Power s’engage à intégrer les technologies numériques et d’électroniques de puissance pour stimuler la révolution énergétique et bâtir un avenir meilleur.

Dans la course à la production d’énergie propre, Huawei contribue à créer de nouveaux systèmes axés sur les énergies renouvelables à l’instar de Huawei FusionSolar Smart PV&ESS Solutions. Adaptés à divers scénarios industriels et résidentiels, ces produits et solutions intègrent une sécurité active et sont conçus pour optimiser les coûts de production d’électricité solaire, tout particulièrement lorsqu’ils sont associés à un stockage par batterie (LCOE/LCOS). Cette optimisation vise à faire du solaire photovoltaïque la principale source d’énergie dans le futur.

L’industrie de l’énergie numérique est un vaste écosystème, où un seul acteur ne peut garantir son succès. Huawei travaille avec ses partenaires pour construire un écosystème viable, notamment Green Power Technologie à l’échelle internationale et Energy Watany Group Energy en Tunisie. Cette collaboration vise à développer Huawei FusionSolar dans le secteur tunisien, offrant des produits de pointe, qui optimise la capture de l’énergie solaire, et la rende accessible à tous.

L’industrie de l’énergie numérique est en plein essor et regorge d’opportunités. Huawei et ses partenaires œuvrent pour innover et lancer des produits qui répondent aux besoins de l’industrie. Ils offrent ainsi aux clients des solutions de haute qualité, renforçant la coopération et promouvant la mise à niveau de l’industrie locale.

