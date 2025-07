Capgemini s’empare de WNS pour 3,3 milliards de dollars et renforce sa stratégie “Agentic AI”

Partagez 0 Partages

Le groupe français Capgemini a annoncé, le 7 juillet 2025, la signature d’un accord définitif visant à acquérir WNS Global Services pour un montant de 3,3 milliards de dollars. Cette transaction, approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration de Capgemini et de WNS, devrait être finalisée d’ici la fin de l’année sous réserve des autorisations réglementaires.

Un levier pour l’« Agentic AI »

Capgemini justifie cette acquisition par l’essor rapide des systèmes d’Agentic AI, ces agents logiciels capables de mener des opérations bout en bout avec un minimum d’intervention humaine. Selon Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini, le rachat de WNS permettra de « créer un leader des opérations intelligentes » en combinant expertise sectorielle et dimension de conseil technologique, positionnant ainsi l’entreprise pour capturer l’opportunité stratégique née du passage des services de processus métier (BPS) traditionnels à l’Agentic AI-powered Intelligent Operations.

Profil de WNS : un acteur clé du BPO

Fondée en 1996 à partir des activités back-office de British Airways, WNS est devenue un géant du Business Process Outsourcing (BPO), employant plus de 64 000 collaborateurs et affichant un chiffre d’affaires de 1,315 milliard de dollars en exercice fiscal 2025. Présente dans une trentaine de pays, la société sert des clients majeurs tels que Coca-Cola, T-Mobile ou United Airlines. En mars 2025, WNS a renforcé ses compétences en IA avec l’acquisition de la start-up américaine Kipi.ai, spécialiste de l’automatisation cognitive.

Impacts pour la transformation digitale

En renforçant sa présence sur le segment BPS, Capgemini s’assure un leadership dans la transformation numérique des entreprises, en particulier aux États-Unis où WNS possède un vaste portefeuille de clients ([mobileworldlive.com][2]). Pour les organisations tunisiennes et maghrébines, l’accès à des services de processus intégrant l’Agentic AI pourrait accélérer les projets d’automatisation et d’optimisation des opérations, de la gestion des relations clients à la logistique, tout en soulevant des questions sur l’évolution des métiers et les compétences requises.

En conclusion, ce rachat marque un tournant dans la course à l’innovation BPS : Capgemini mise sur l’Agentic AI pour offrir des opérations intelligentes à grande échelle, redéfinissant ainsi le périmètre et la valeur ajoutée des services métiers externalisés.

W.N d’après IA