CCK et Huawei mettent en lumière l’innovation numérique et la transformation intelligente dans l’éducation et la recherche scientifique en Tunisie

Partagez 0 Partages



Le 15 décembre 2025, Tunis a accueilli avec succès le Sommet CCK-Huawei Cloud Tunisie sur le Cloud Éducation, placé sous le thème « Accélérer la transformation intelligente dans l’éducation ». Organisé dans le cadre de la deuxième phase de la plateforme CCK-Huawei Cloud, cet événement a réuni plus de 400 clients ; partenaires des secteurs de l’éducation et de la santé en Tunisie et en Afrique du Nord. Il s’est imposé comme une vitrine privilégiée des dernières avancées technologiques, tout en consolidant les synergies entre le monde académique et l’industrie.

L’événement a été marqué par la présence de personnalités de premier plan, dont M. Mondher Belaïd, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; S.E. M. Wan Li, ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie ; le Pr Basri Saleh Salmoodi, vice-ministre palestinien de l’Éducation ; Dr Fayçal Baklouti, conseiller du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique; Pr Saoussen Krichen, directrice générale du Centre de Calcul El-Khawarizmi (CCK) ; M. Felix Feng, président de Huawei Cloud Afrique du Nord ; M. Jason Xue, directeur général de Huawei Tunisie et Libye ; ainsi que des représentants des ministères tunisiens de l’Intérieur, de la Défense, de la Santé, des Technologies de la Communication, de l’Éducation, et l’ancien ministre des Finances.

Le sommet a constitué un cadre d’exception pour mettre en lumière les avancées en cloud computing et en intelligence artificielle. Le CCK, pôle numérique national rattaché au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie, collabore avec Huawei Cloud pour déployer le Cloud Éducation du ministère. Cette infrastructure prend en charge des applications essentielles telles que les bibliothèques numériques, les systèmes d’inscription des étudiants, les salles de classe intelligentes, la recherche scientifique, la formation à distance et le dépistage d’images médicales par IA.

De son côté, M. Mondher Belaïd, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a salué cette initiative, affirmant qu’elle constituait « une opportunité cruciale de partage d’expertise et de découverte d’innovations pour moderniser nos systèmes ». Il a réaffirmé l’engagement de son ministère à « soutenir la transformation numérique des universités et instituts, et à nouer des partenariats stratégiques avec des leaders technologiques. Notre objectif est de créer un écosystème favorable à l’innovation et à l’émergence de compétences nationales de haut niveau, moteurs du développement durable tunisien ». A cette occasion, M. Belaïd a salué l’effort des équipes de Huawei à investir dans le développement technologique de la Tunisie.

S.E. M. Wan Li, ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, a souligné l’importance bilatérale de cet événement. Il a déclaré : « Ce sommet consolide le partenariat stratégique entre la Chine et la Tunisie dans les secteurs clés de la technologie et de l’éducation. Mon pays est prêt à partager son expérience et son savoir-faire pour déployer les solutions de cloud et d’intelligence artificielle au bénéfice de la recherche scientifique et de l’excellence pédagogique, afin de servir les intérêts communs de nos écosystèmes universitaires et académiques. »

Mettant en avant la dynamique de coopération, Mme Saoussen Krichen a affirmé : « Notre alliance avec Huawei est un accélérateur décisif de la transition numérique de nos universités et centres de recherche. Ce partenariat nous donne les moyens de bâtir l’environnement éducatif et scientifique de demain, un espace qui cultive les talents numériques et garantit un accès équitable et moderne à la connaissance. »

M. Felix Feng, président de Huawei Cloud Afrique du Nord, a partagé l’expérience concrète de Huawei Cloud dans les secteurs de l’éducation et du gouvernement à l’échelle mondiale. Il a présenté en détail les atouts technologiques de Huawei en infrastructure cloud, IA, gouvernance des données et co-construction d’écosystèmes, réaffirmant l’engagement de l’entreprise à approfondir sa coopération stratégique avec le CCK pour construire conjointement une plateforme cloud éducative nationale de référence, sécurisée, fiable et durable. « Huawei Cloud est honoré de participer à cette plateforme stratégique d’échange », a-t-il déclaré. « Nous œuvrons main dans la main avec nos partenaires tunisiens pour la réussite des étudiants et le progrès sociétal. »

De son côté, M. Jason Xue, directeur général de Huawei Tunisie et Libye, a rappelé la longue collaboration de Huawei avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour former des étudiants en TIC. Il a souligné les atouts de la Tunisie en ressources de calcul, talents en IA et capacités de modélisation, tout en mettant en avant le rôle clé du cloud pour accélérer la transformation numérique du secteur. « Nous collaborons depuis de nombreuses années avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et espérons, avec le CCK, renforcer nos compétences pour faciliter la transformation digitale du pays». Les différentes sessions du sommet ont mis en lumière l’impérieuse nécessité de construire un écosystème numérique intégré afin d’optimiser l’efficacité des institutions éducatives et de stimuler l’innovation pédagogique.

Parmi les faits marquants, les représentants du CCK et de Huawei ont inauguré conjointement la plateforme en ligne, marquant une nouvelle étape dans l’infrastructure cloud pour l’éducation et la recherche tunisiennes. Six échanges techniques de haut niveau ont également été organisés sur la sécurité, la santé, l’IA et les applications cloud, favorisant relations clients et opportunités nouvelles.

Les panels du CCK-Huawei Cloud Education Summit Tunisia 2025 ont offert trois temps forts de réflexion et d’échanges, parfaitement alignés sur les priorités nationales de transformation numérique dans l’éducation et la santé. Le Panel 1, dédié aux « Tendances internationales pour la transformation de l’éducation par le cloud », a réuni des experts et responsables académiques de Tunisie, de Palestine, d’Arabie saoudite et de Mauritanie, qui ont partagé les meilleures pratiques mondiales et les nouveaux modèles pédagogiques rendus possibles par le cloud. Le Panel 2, intitulé « Formation en santé via le cloud MESRS », a mis en lumière les apports concrets du cloud dans la modernisation de la formation médicale et paramédicale en Tunisie, grâce aux interventions de professeurs, cliniciens et décideurs du secteur santé. Enfin, le Panel 3, « MESRS et Huawei – Construire un cloud Huawei natif IA pour amplifier l’intelligence », a rassemblé les acteurs institutionnels et technologiques clés pour explorer comment une infrastructure cloud natif IA renforce l’intelligence, l’innovation et la qualité des services au sein de l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche.

En clôture, les participants ont réaffirmé leur volonté de renforcer la collaboration pour consolider l’économie numérique, soutenir les jeunes talents et positionner la Tunisie comme hub régional en IA et cloud computing. Ce sommet jette les bases d’un écosystème éducatif intelligent et durable.

Dans ce contexte de mutation numérique mondiale, Huawei a confirmé sa stratégie de long terme : intensifier sa coopération avec les écosystèmes éducatifs africains afin d’accélérer la montée en compétences et d’accompagner le continent dans son entrée décisive dans l’ère de l’intelligence.

Source : Communiqué

Partagez 0 Partages