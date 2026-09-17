Ce que la scène du patron de NVIDIA, Jensen Huang, raconte du pari des téléphones pliables

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Le cliché a fait le tour du monde et l’écho médiatique n’a pas tardé. Jensen Huang — l’homme sans qui aucune carte graphique digne de ce nom ne quitterait plus une usine — était en plein sommet sur l’IA à Los Angeles quand son téléphone a sonné. Dans un geste des plus banals, il a sorti son portable de sa poche et a répondu à l’appel. Si certains y ont vu un acte du quotidien, d’autres ont jasé à cause de la conversation elle-même, et d’autres encore y ont vu davantage qu’un hasard, car le téléphone en question était bel et bien un Galaxy Z Fold8.

La séquence, à elle seule, aurait suffi à faire jaser la twittosphère tech pendant une semaine. Mais Huang, fidèle à son sens du spectacle, a déplié l’appareil sur scène et a activé le haut-parleur pour que la salle entière puisse entendre l’échange, offrant du même coup un plan large, net et parfaitement lisible sur l’interface du téléphone — au cas où subsisterait le moindre doute sur la marque; la forme rectangulaire de l’écran et l’interface, incontestablement made in Séoul.

Le symbole n’est pas neutre. NVIDIA et Samsung collaborent depuis trois décennies, une relation qui s’étend aujourd’hui à l’infrastructure IA, à la robotique et à la mémoire à haute bande passante (HBM) — le genre de composant sans lequel les puces de Huang resteraient de simples morceaux de silicium affamés de données. Voir le CEO de l’un afficher, sans qu’on le lui demande, le porte-étendard mobile de l’autre relève presque de la loyauté de marque assumée.

Un pari technologique devenu produit de série

Il faut se souvenir d’où l’on vient pour apprécier le chemin parcouru. En 2019, le premier Galaxy Fold ressemblait davantage à une démonstration de force d’ingénieurs qu’à un objet pensé pour durer : loger, dans le gabarit d’un smartphone classique, une dalle de 7,3 pouces capable de se déployer façon tablette, au prix d’une épaisseur et d’un poids peu discrets.

Six générations plus tard, le Fold8 a de quoi faire passer son ancêtre pour un prototype de laboratoire. Avec ses 201 grammes sur la balance, Samsung revendique le pliable le plus léger de son histoire, porté par un châssis en Advanced Armor Aluminum et une charnière Armor FlexHinge repensée autour d’un mécanisme à double rail — une architecture qui, selon les tests évoqués par les spécialistes du secteur, répartit mieux la contrainte mécanique que l’ancien système à rail unique et réduit la marque de pliure sur la durée, tout en permettant une épaisseur fermée ramenée à 11,5 mm.

Côté résistance, l’appareil ne joue pas la carte du chiffre le plus spectaculaire, mais celle du sérieux éprouvé : une certification IP48 contre la poussière et l’eau, doublée, selon les fiches techniques disponibles, d’une protection permettant une immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant trente minutes et d’une double couche de titane logée sous la dalle pliable pour renforcer la résistance aux chocs. Quant à la charnière elle-même, Samsung la revendique testée pour supporter jusqu’à 200 000 cycles de pliage — un seuil qu’un utilisateur ouvrant et refermant son téléphone une centaine de fois par jour n’atteindrait qu’au terme d’environ 5,5 années d’usage intensif, soit bien au-delà du cycle moyen de renouvellement d’un smartphone, généralement compris entre deux et trois ans.

Un marché encore étroit, mais qui pèse déjà lourd dans les vitrines

Inutile de jouer les prophètes du pliable triomphant : le segment demeure minuscule, avec une part de marché mondiale qui devrait rester sous les 3% en 2026, selon les projections disponibles. Un chiffre qui, isolé, prêterait presque à sourire face aux volumes écoulés par les smartphones classiques.

Sauf que la courbe de croissance raconte une tout autre histoire. Le cabinet Counterpoint Research table sur une hausse de 23% des expéditions de panneaux destinés aux pliables en 2026 par rapport à l’exercice précédent, portée notamment par les modèles à ouverture livre — exactement la catégorie à laquelle appartient le Fold8. Le mouvement est même plus net que ne le laisse deviner ce chiffre global : selon le même cabinet, les panneaux destinés aux modèles « book-style » devraient représenter à eux seuls 81% des expéditions de panneaux pliables en 2026, portés par une progression annuelle de 107 % — une accélération qui trahit un déplacement net de la demande vers le format même du Fold8.

Le marché reste étroit, mais il n’a plus rien d’un phénomène de niche condamné à l’anecdote. Les constructeurs n’y cherchent plus à prouver qu’un écran peut plier sans casser ; ils cherchent désormais à justifier pourquoi cela devrait compter pour l’utilisateur final — fût-il le patron de l’entreprise la plus valorisée de la planète.

Le Fold8 : quand l’écran devient l’argument

C’est précisément ce terrain que vient occuper le Galaxy Z Fold8. Sa proposition tient en une phrase : un écran principal de 7,6 pouces grimpant jusqu’à 3 000 nits de luminosité de pointe, épaulé d’un écran de couverture de 5,5 pouces pour les usages express.

Ce parti pris colle à une réalité que personne ne conteste plus vraiment : le téléphone a cessé d’être un simple outil pour appeler ou échanger des messages. Il sert aujourd’hui à lire des documents entiers, suivre plusieurs sources d’information en parallèle, tenir une visioconférence, basculer d’une application à l’autre sans perdre le fil — et, à l’occasion, mettre un chef d’État en attente le temps de trouver le bon angle de caméra.

Le Fold8 tente d’apporter une réponse matérielle à cette surcharge fonctionnelle, épaulée côté logiciel par des fonctions d’intelligence artificielle maison — multi-fenêtrage côte à côte et automatisation des actions dans les applications — sans renoncer à la promesse originelle du smartphone : tenir dans une poche, et cette fois sans faire pencher la veste.

Et c’est bien là que le segment pliable a changé de nature depuis ses débuts spectaculaires. L’argument de vente n’est plus la charnière qui s’ouvre sous les yeux ébahis d’un public de démonstration. Il est devenu, plus sobrement, la capacité de cet écran supplémentaire à tenir la distance — au sens propre comme au figuré — dans les mains de qui en a l’usage quotidien. Un argument suffisamment convaincant, semble-t-il, pour se retrouver déplié en direct devant des milliers de spectateurs, au bout du fil d’un président en exercice.

N.J

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