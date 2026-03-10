Celeste Technologies valide l’interopérabilité 5G satellitaire avec Qualcomm et Sateliot

Partagez 0 Partages



Celeste Technologies a annoncé la réussite d’une campagne de tests d’interopérabilité 5G NR-NTN menée dans les laboratoires de Qualcomm Technologies à Lannion, en France. Cette étape marque un progrès important pour le développement de la connectivité directe satellite-vers-appareil (Direct-to-Device, D2D) dans la future constellation européenne en orbite basse (LEO) de Sateliot.

Les essais se sont appuyés sur la norme 3GPP Release 17 dédiée aux réseaux non terrestres (NTN). Ils ont permis de valider l’interopérabilité de bout en bout entre le SmartgNB de Celeste et un terminal mobile de test équipé d’un modem RF 5G de Qualcomm.

La campagne a utilisé le SmartgNB logiciel de Celeste, fonctionnant sur une plateforme SoC multicœur sans accélération matérielle, associé à un émulateur de canal Keysight Propsim et à une plateforme de test mobile de Qualcomm. Les scénarios simulés couvraient des configurations satellitaires GEO et LEO, avec des charges utiles transparentes et régénératives.

Ces tests ont permis d’établir un trafic complet entre le réseau et le terminal, confirmant la compatibilité du gNB de Celeste avec la pile de protocoles NTN de Qualcomm dans des conditions proches de l’environnement spatial.

Une architecture logicielle pensée pour les satellites régénératifs

Le SmartgNB développé par Celeste est une pile de protocoles gNB entièrement logicielle conforme au standard 3GPP Release 17. Conçue pour les satellites régénératifs, la solution couvre les couches 1 à 3 et repose sur une architecture CU/DU indépendante du matériel, compatible avec les processeurs x86, ARM et RISC-V.

Les tests démontrent que cette architecture peut fonctionner efficacement sur des plateformes informatiques embarquées sans accélérateurs matériels, ce qui facilite son intégration dans les futures constellations LEO multi-opérateurs.

Vers une constellation 5G satellitaire européenne

La constellation développée par Sateliot repose sur des charges utiles 5G NR-NTN opérant en bande S. L’objectif est de compléter les réseaux terrestres par une connectivité satellitaire capable de fournir une couverture mondiale pour l’IoT et les communications directes avec les appareils.

Cette nouvelle génération de satellites viendra compléter les services NB-IoT NTN déjà proposés par Sateliot, avec des applications ciblant notamment l’automobile, la sécurité civile et la défense.

Pour Qualcomm, cette démonstration confirme la maturité de l’écosystème NTN basé sur les standards 3GPP et rapproche la connectivité spatiale d’une commercialisation à grande échelle.

Basée à Barcelone, Sateliot prévoit de poursuivre le déploiement de sa constellation LEO et de lancer la nouvelle génération de satellites Tritó à partir de 2027.

D’après communiqué

