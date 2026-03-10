En bref

Celeste Technologies valide l’interopérabilité 5G satellitaire avec Qualcomm et Sateliot

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


Celeste Technologies a annoncé la réussite d’une campagne de tests d’interopérabilité 5G NR-NTN menée dans les laboratoires de Qualcomm Technologies à Lannion, en France. Cette étape marque un progrès important pour le développement de la connectivité directe satellite-vers-appareil (Direct-to-Device, D2D) dans la future constellation européenne en orbite basse (LEO) de Sateliot.

Les essais se sont appuyés sur la norme 3GPP Release 17 dédiée aux réseaux non terrestres (NTN). Ils ont permis de valider l’interopérabilité de bout en bout entre le SmartgNB de Celeste et un terminal mobile de test équipé d’un modem RF 5G de Qualcomm.

La campagne a utilisé le SmartgNB logiciel de Celeste, fonctionnant sur une plateforme SoC multicœur sans accélération matérielle, associé à un émulateur de canal Keysight Propsim et à une plateforme de test mobile de Qualcomm. Les scénarios simulés couvraient des configurations satellitaires GEO et LEO, avec des charges utiles transparentes et régénératives.

Ces tests ont permis d’établir un trafic complet entre le réseau et le terminal, confirmant la compatibilité du gNB de Celeste avec la pile de protocoles NTN de Qualcomm dans des conditions proches de l’environnement spatial.

Une architecture logicielle pensée pour les satellites régénératifs

Le SmartgNB développé par Celeste est une pile de protocoles gNB entièrement logicielle conforme au standard 3GPP Release 17. Conçue pour les satellites régénératifs, la solution couvre les couches 1 à 3 et repose sur une architecture CU/DU indépendante du matériel, compatible avec les processeurs x86, ARM et RISC-V.

Les tests démontrent que cette architecture peut fonctionner efficacement sur des plateformes informatiques embarquées sans accélérateurs matériels, ce qui facilite son intégration dans les futures constellations LEO multi-opérateurs.

Vers une constellation 5G satellitaire européenne

La constellation développée par Sateliot repose sur des charges utiles 5G NR-NTN opérant en bande S. L’objectif est de compléter les réseaux terrestres par une connectivité satellitaire capable de fournir une couverture mondiale pour l’IoT et les communications directes avec les appareils.

Cette nouvelle génération de satellites viendra compléter les services NB-IoT NTN déjà proposés par Sateliot, avec des applications ciblant notamment l’automobile, la sécurité civile et la défense.

Pour Qualcomm, cette démonstration confirme la maturité de l’écosystème NTN basé sur les standards 3GPP et rapproche la connectivité spatiale d’une commercialisation à grande échelle.

Basée à Barcelone, Sateliot prévoit de poursuivre le déploiement de sa constellation LEO et de lancer la nouvelle génération de satellites Tritó à partir de 2027.

D’après communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:, , ,

Recommended for you

Plus Populaires

8.0K
L'actuTHD

Starlink ouvre les “précommandes” en Tunisie avec un acompte de 9 dollars, lancement commercial annoncé en 2026





4.4K
L'actuTHD

Paiements mobiles : la Tunisie encadre les codes USSD et impose la gratuité des services publics
2.4K
L'actuTHD

Tunisie – Classement du meilleur Internet mobile en 2025 selon nPerf: Tunisie Telecom et Orange au coude à coude
1.8K
En bref

Partenariat stratégique et innovant entre Tunisie Telecom et la BERD pour renforcer l’infrastructure numérique en Tunisie
1.6K
En bref

Ooredoo Tunisie : Eyas Naif Assaf nommé Directeur général, Mansoor Al-Khater prend la tête du Qatar Financial Centre
1.4K
En bref

Paiement mobile en Tunisie : +81% de transactions en 2025
1.3K
Non classé

Meilleures performances de l’Internet fixe en Tunisie 2025 : nPerf classe ooredoo en pole position
1.3K
En bref

Telefónica et Nokia collaborent pour accélérer l’adoption des API réseau grâce à l’IA agentique
1.3K
News

MWC 2026 : Mattel (Tunisie Telecom) sacré meilleur réseau mobile en Mauritanie par Ookla
1.3K
En bref

Tunisie Telecom gagne pour la 7e année consécutive le trophée nPerf de la meilleure connexion mobile
1.2K
En bref

PC d’entreprise “always connected” : Ericsson et Microsoft posent les bases d’un nouveau standard 5G sécurisé sous Windows 11
1.2K
L'actuTHD

Marketing digital et IA (Part1) : Pourquoi les règles ont déjà changé pour 2026
1.2K
En bref

IA, performance et confiance : The Digital Corner publie Beyond the AI, son livre blanc pour les entreprises tunisiennes
1.2K
L'actuTHD

Satellites LEO : bataille géopolitique en orbite basse, l’Afrique hors jeu, les télécoms fragilisés
1.2K
L'actuTHD

5G en Tunisie : l’effet vitrine s’estompe, le défi de la capacité commence
1.2K
En bref

Nouvel outil d’espionnage Android qui combine arnaque sentimentale et exfiltration de données
1.1K
En bref

Ooredoo Tunisie élue Marque de l’Année 2026 pour la deuxième année consécutive
1.1K
L'actuTHD

IA agentique : Pourquoi 88% des entreprises enregistrent déjà un ROI positif ?
1.1K
En bref

Ooredoo Fintech Tunisie obtient l’agrément de la BCT et lance walletii by Ooredoo
1.1K
En bref

6G : quand les réseaux télécoms deviennent des capteurs du monde réel
To Top