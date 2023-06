C’en est fini des technologies xDSL, place à la fibre optique

Partagez 0 Partages

Les technologies xDSL disparaîtront dans quelques années. Dans quatre ans, on n’entendra plus parler, selon Hajer Baalouch, Fix network solution sales manager chez Huawei Tunisie. Ces technologies indûment associées au haut débit et commercialisées en Tunisie comme étant des solutions assurant une connectivité très haut débit ne peuvent, en effet, faire le poids face à la fibre optique.

« On ne peut parler de très haut débit qu’à partir de 100 Mbps », affirme Hajer Baalouch invitée du 149eépisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies. « Certes, il y a des solutions basées sur le cuivre qui peuvent assurer jusqu’à 300 Mbps, mais celles-ci ont leurs limites et ne peuvent assurer ce débit que dans certaines conditions, contrairement à la fibre optique qui nous permet d’atteindre facilement jusqu’à 1Gpbs », explique-t-elle.

Si les technologies xDSL sont en fin de vie c’est parce qu’elles sont adossées à des câbles en cuivre. Or, cette matière coûte de plus en plus cher de par sa rareté, selon notre invitée. Les xDSL (pour Digital Subscriber Line) sont utilisées pour fournir une connexion internet haut débit à travers les lignes téléphoniques traditionnelles. xDSL englobe, rappelons-le, l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), le VDSL (Very High Bitrate Digital Subscriber Line), le SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) etc.

Ces variantes offrent des débits asymétriques ou symétriques, selon les caractéristiques de chacune. La plus en vogue demeure, tout de même, le VDSL car cette technologie offre aux utilisateurs la possibilité d’avoir une connexion Internet haut débit plus élevée que l’ADSL et symétrique dans les deux sens – en upload et en download –, là où la fibre optique est inaccessible. Elle ne peut, cependant, atteindre les vitesses considérées de la catégorie très haut débit. Les solutions VDSL commercialisées actuellement en Tunisie promettent des débits qui peuvent varient entre 10 Mbps et 100 Mbps, selon les fournisseurs de services internet.

La fibre optique permet, elle, des débits nettement supérieurs, les contraintes du cuivre en moins. Si l’on veut une « digital life », c’est dans cette technologie qu’il faudra puiser, selon notre invitée, surtout que celle-ci est présente dans l’ensemble de l’écosystème Internet et présente plusieurs avantages, notamment la possibilité de la raccorder toutes les pièces d’une maison ou d’une entreprise avec cette technologie (FTTR).

En plus des débits allant de dizaines de mégabits à des gigabits, la fibre optique offre une bande passante plus large et donc la possibilité de transporter une quantité massive de données rapidement et simultanément. En d’autres termes, elle permet de connecter plusieurs objets à la fois et assurer la même performance avec un temps de réponse beaucoup plus faible que d’autres technologies. Autres avantages et non des moindres, la fibre optique est plus résistante aux interférences et moins sensible aux champs électromagnétiques que les technologies basées sur le cuivre, ce qui en fait une technologie fiable capable de transmissions sur de longues distances. Elle présente, également, une sécurité accrue nécessaire aux communications sensibles.

Nadya Jennene