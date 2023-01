CES Las Vegas 2023 :  la Greentech tunisienne Dracoss remporte le prix Swisstech et Global Village

Partagez 1 Partages

La startup Dracoss a annoncé avoir remporté le prix de la meilleure solution Watertech, économie ciruclaire et smartcity organisé par Swisstech et Global Village en marge de l’édition 2023 du salon mondial de la technologie et de l’innovation.

La startup est, rappelons-le, spécialisée en Greentech. Elle travaille sur le recyclage des eaux usées et tend, à travers ses solutions et produits, à rendre accessible ce genre de services de développement durable, accessible à tous, notamment les restaurateurs.

NJ