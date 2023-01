Cheikh Ali Bin Jabor Al Thani nouveau CEO de Ooredoo Qatar

Partagez 1 Partages

Cheikh Ali Bin Jabor Al Thani a été désigné nouveau CEO de Ooredoo Qatar, a annoncé l’opérateur dans un communiqué, dimanche 8 janvier 2023.

Précédemment directeur juridique au sein du Groupe Ooredoo, Ali Bin Jabor Al Thani arrive à la tête de Ooredoo Qatar avec, à son actif, le grand succès du Mondial 2022, lit-on dans le communiqué.

Le PDG du groupe Aziz Aluthman Fakhroo a souligné, à l’occasion, « l’évolution et le développement continus de Ooredoo ». « Nous avons pris l’engagement stratégique d’investir dans notre personnel, d’attirer et de recruter les talents les plus brillants et de développer un cadre solide de dirigeants grâce à un programme complet de développement ».

Ali Bin Jabor Al Thani s’appuiera sur les solides fondations mises en place par ses prédécesseurs et permettra à l’opérateur de continuer à innover et à stimuler la création de valeur sur son marché national, a-t-on ajouté dans le communiqué.

NJ d’après communiqué