Chiffre d’affaires des télécommunications : des hauts et des bas chez les opérateurs

Sur les trois opérateurs de télécommunications opérant sur le marché tunisien, deux ont consolidé leurs chiffres d’affaires pour l’année 2022, selon les chiffres publiés mardi 18 avril 2023 par l’Instance nationale des télécommunications (INT).

L’opérateur national Tunisie Telecom affiche un chiffre d’affaires de 1 288,22 millions de dinars et Orange Tunisie 773,16 millions de dinars soit une augmentation de 2,6% et 8,8% respectivement en comparaison avec les chiffres de 2021. Tunisie Telecom a clôturé l’année 2021 avec un chiffre d’affaires de 1 255,6 millions de dinars. Orange Tunisie 710,7 millions de dinars.

Ooredoo Tunisie se porte, lui, moins bien. Alors qu’il avait clôturé l’année 2021 avec le plus gros chiffre d’affaires du secteur, soit 1 351,1 millions de dinars, l’opérateur a affiché en 2022 une baisse de 0,7%. Son chiffre d’affaires pour l’année écoulée s’est établi à 1 306,40 millions de dinars, d’après l’INT.

Du côté des fournisseurs de services internet, la hausse la plus spectaculaire a été enregistrée par BEE. Arrivé sur le marché en 2018, le FSI affichait en 2022 un chiffre d’affaires de 16,51 millions de dinars soit une augmentation de 41,9% en comparaison avec l’année 2021.

Topnet conserve sa position de leader avec un chiffre d’affaires de 200,99 millions de dinars. Le FSI affiche aussi une bonne santé financière avec une hausse de 18,92% de son chiffre d’affaires.

Hexabyte et GlobalNet ont aussi consolidé leurs chiffres d’affaires enregistrant respectivement 12,40 et 59,02 millions de dinars en 2022, soit une hausse de 5,5 et 17,1% respectivement par rapport à 2021.

Le MVNO LycaMobile est, lui, moins bien logé. Son chiffre d’affaires a plongé avec une baisse de 19,2% s’établissant à 4,65 millions de dinars en 2022.

Selon les chiffres de l’Instance nationale des télécommunications, l’ensemble du secteur se porte bien. Avec une hausse de 3,7% en comparaison avec 2021, les télécommunications ont enregistré un chiffre d’affaires de 3 678,83 millions de dinars en 2022.

