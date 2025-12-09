Chine: Shanghai accueillera la Conférence mondiale des radiocommunications WRC-27 en 2027

Partagez 0 Partages



L’Union internationale des télécommunications a annoncé que la prochaine Radiocommunication Assembly RA-27 et la Conférence mondiale des radiocommunications WRC-27 se tiendront à Shanghai du 11 octobre au 12 novembre 2027. C’est la première fois qu’un pays de la région Asie Pacifique accueille cet événement majeur dédié à la gestion mondiale du spectre et des orbites satellitaires.

Organisée tous les quatre ans, la WRC révise le Règlement des radiocommunications, traité international qui encadre l’utilisation des fréquences et des orbites. Les Etats membres y examineront les études techniques menées durant le cycle 2023-2027 et adopteront des décisions qui orienteront l’évolution de multiples services: mobile, satellite, radiolocalisation, radioastronomie ainsi que les communications lunaires et les applications de recherche spatiale.

Doreen Bogdan Martin, secrétaire générale de l’UIT, souligne que la WRC-27 sera un moment clé pour faire progresser la connectivité universelle et significative. Elle rappelle que le partage équitable des ressources spectrales et orbitales, sur Terre comme dans l’espace, aura un impact direct sur les modèles de développement numérique.

Plus de 4 000 délégués sont attendus, représentant les 194 Etats membres, des agences onusiennes, organisations régionales et acteurs industriels du secteur. Le ministre chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, Li Lecheng, a affirmé l’engagement de son pays à offrir un environnement optimal pour des travaux qui doivent aboutir à des résultats concrets et coopératifs.

Pour Mario Maniewicz, directeur du Bureau des radiocommunications de l’UIT, la WRC-27 guidera les prochaines étapes de l’évolution des services de radiocommunication, tant pour la connectivité haut débit que pour la sécurité, l’observation de la Terre et les missions spatiales. Le processus de préparation, déjà lancé, repose sur un cycle d’études de quatre ans impliquant gouvernements, régulateurs, industriels et opérateurs afin d’assurer un cadre réglementaire stable et adapté aux innovations rapides du secteur.

Source : communiqué

