Cinq nouvelles startups sélectionnées pour la 6e saison d’Orange Fab Tunisie

Depuis avril 2019, Orange Fab Tunisie, l’accélérateur corporate de l’opérateur, a accompagné 30 startups au cours de cinq saisons d’accélération. Ces startups ont pu ainsi signer des contrats business avec Orange Tunisie, avec le Groupe Orange et avec leurs partenaires.

Orange Fab Tunisie fait partie de l’écosystème Orange Digital Center Tunisie, situé dans le quartier du Lac à Tunis, pour former les jeunes tunisiens aux technologies innovantes et aux métiers de demain et accompagner les startups tunisiennes.

Plus précisément, Orange Fab Tunisie accompagne les startups tunisiennes dans le développement de leurs activités, en construisant des partenariats business avec les lignes de marchés d’Orange Tunisie, du Groupe Orange et de leurs partenaires, au niveau national et international : Ce sont des marchés importants en termes de volume d’affaires, ce qui constitue un gage de confiance et une référence pour un avantage compétitif certain.

Pour cette 6e saison, cinq startups ont donc été sélectionnées, suite à l’appel à candidatures lancé en novembre dernier. Il s’agit des start-up suivantes :

Kaoun (Grand Tunis) : Une fintech innovante avec ses produits Flouci, une super-app financière offrant un accès facile à divers services, notamment le transfert d’argent et le paiement de factures, et subscribe.tn, une plateforme d’abonnements et services digitaux tels que la VOD, le gaming, etc.

Les 5 startup vont donc bénéficier des avantages suivants :

– Un partenariat business avec Orange Tunisie et/ou ses partenaires ;

– Une présence internationale sur 18 territoires à travers le réseau des Orange Fabs ;

– Un programme de mentoring personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chacune des start-up accélérées ;

– Un service cloud gratuit en partenariat avec AWS ;

– L’accès à des événements nationaux et internationaux ;

– Une visibilité médiatique ;

– Un accès gratuit à l’espace de coworking (bureaux, wifi, etc.) ;

– La participation au Démo Day et la possibilité de rencontrer des partenaires stratégiques (investisseurs, entreprises, réseau des Orange Fabs à l’international…).

Communiqué