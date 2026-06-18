Civitatis et Despegar signent une alliance stratégique mondiale pour la distribution de visites et d’activités

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Despegar, la travel tech leader en Amérique latine, et Civitatis, la plateforme leader mondiale dans la distribution d’activités en espagnol et en portugais, ont annoncé la signature d’une alliance stratégique mondiale. Dans le cadre de cet accord, les deux entreprises travailleront à l’intégration du catalogue de Civitatis à la plateforme de Despegar. Une fois cette intégration achevée, les plus de 30 millions de clients de Despegar pourront accéder à l’ensemble du catalogue de visites, excursions et activités guidées de Civitatis sur tous les marchés où l’entreprise est présente.

Cette collaboration associe la forte présence de Despegar sur le marché latino-américain à l’expertise de Civitatis dans le segment des visites et activités en espagnol et en portugais.

« Cet accord symbolise l’union de deux acteurs de référence qui misent sur l’innovation et la satisfaction des voyageurs. Pour nous, l’Amérique latine est un marché stratégique, et nous associer à un géant comme Despegar est essentiel pour notre développement », souligne Andrés Spitzer, CEO de Civitatis. « Notre objectif est que les voyageurs de Despegar enrichissent leur expérience de voyage grâce à des services de haute qualité, soigneusement sélectionnés et disponibles dans leur langue maternelle. »

De son côté, Iván Lovisolo, VP Global Partners de Despegar, a déclaré : « Les voyageurs d’aujourd’hui souhaitent vivre des expériences authentiques et profiter pleinement de chaque instant de leur voyage. Grâce à cette alliance avec Civitatis, nous enrichissons notre proposition de valeur et franchissons une nouvelle étape dans notre objectif d’accompagner les voyageurs à chaque étape de leur parcours, avec une offre toujours plus complète et personnalisée. »

Cette alliance renforce l’engagement de Despegar à connecter l’ensemble du voyage de manière fluide grâce à une expérience d’achat simple, fiable et personnalisée, permettant aux voyageurs d’organiser l’intégralité de leur séjour au même endroit.

Dans cette feuille de route, le Brésil jouera un rôle particulièrement important. La combinaison de la forte présence de Despegar sur le marché brésilien et du leadership de Civitatis sur les marchés lusophones permettra de proposer une offre encore plus large d’expériences à des millions de voyageurs, tout en stimulant la croissance de cette catégorie dans l’un des principaux marchés touristiques d’Amérique latine.

Grâce à cette intégration, les voyageurs auront accès à l’une des offres d’activités les plus complètes du marché international. Les deux entreprises collaboreront étroitement sur les plans technologique et commercial afin d’offrir une expérience toujours plus fluide et intégrée tout au long du voyage.

Source : Communiqué

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