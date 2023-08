Cloud & Cybersécurité : Cloudmania ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour le marché mauricien

Partagez 0 Partages

Lancé par Liquid C2 en 2021 pour faciliter la transformation numérique de l’Afrique, Cloudmania ouvre ses portes à l’écosystème des partenaires de distribution de l’île Maurice. Comptant des partenaires dans 22 pays africains, Cloudmania propose des services cloud et de cybersécurité au sein d’un écosystème caractérisé par l’assistance, l’expertise et l’autonomisation.

Vinay Hiralall, directeur général de Cloudmania : « Nos activités ont connu une croissance exponentielle. En une année, nous sommes passés de 100 à plus de 500 partenaires. Cette tendance met en évidence le fait que notre proposition de valeur trouve un écho favorable auprès des partenaires de distribution. Nous avons acquis une compréhension détaillée de l’écosystème de distribution et travaillons avec nos partenaires afin de leur fournir les moyens techniques, l’efficacité opérationnelle et le portefeuille de solutions qui feront progresser leur entreprise. Le fait d’avoir remporté le titre de Partenaire Microsoft de l’année en Éthiopie (2022) et en Côte d’Ivoire (2023) renforce notre détermination à proposer des solutions capables de propulser l’adoption du cloud et la croissance de nos partenaires, et d’accélérer la transformation numérique des entreprises africaines ».

Tous les revendeurs qui s’inscrivent en tant que partenaire avec Cloudmania accèdent à une suite de solutions sur mesure pour répondre aux besoins de leurs clients. Cloudmania se propose d’aider les partenaires de distribution à mieux gérer leur activité via une plateforme disponible en continu qui facilite les services de facturation et de gestion des abonnements. Outre des programmes qui aident à stimuler les ventes, les partenaires profitent également des initiatives commerciales de Cloudmania et d’un conseil technique. Grâce à une charge de travail allégée côté backend, les partenaires peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux, à savoir développer leur activité et élargir leur clientèle.

Cloudmania est conscient du rôle crucial que jouent les technologies de cloud et de cybersécurité dans l’économie numérique moderne. Et V. Hiralall de conclure : « Le fait d’avoir été désigné Partenaire de l’année par Microsoft, l’un des plus grands hyperscalers au monde, témoigne de l’engagement indéfectible de Cloudmania en faveur du changement, du développement et du progrès par la technologie. Nous espérons remporter le prix pour l’île Maurice l’an prochain ».

Communiqué