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CloudShift mise sur l’innovation et accompagne sept startups dans un Hackathon dédié à l’IA bancaire

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À l’occasion du Forum International des DSI 2026 à Hammamet, CloudShift a sponsorisé un Hackathon réunissant sept startups autour d’un défi consacré à la détection des fraudes dans le secteur bancaire grâce à l’IA et Microsoft Fabric.

Au-delà de son soutien organisationnel, CloudShift assure un accompagnement technologique en mettant à la disposition des startups ses ingénieurs et consultants pour les guider dans la conception et le développement de leurs plateformes. Ce développement bénéficie également de l’assistance de l’intelligence artificielle à travers GitHub Copilot.

Une initiative qui traduit l’engagement de CloudShift en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat technologique tunisien.

Source : Communiqué

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