Cnuced (eT Ready) – Appel à candidature aux entrepreneurs du commerce électronique

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) organise un atelier de formation pour les entrepreneurs du commerce électronique et ce dans le cadre du plan d’action du projet eT Ready « Évaluation de l’état de préparation de la Tunisie au commerce électronique ».

Ce projet inclut, rappelons-le, « une analyse détaillée de l’écosystème numérique tunisien et fournit un ensemble de recommandations dans sept domaines clés pour le développement du commerce électronique. Elle a permis, dans son processus d’élaboration, de renforcer la coordination interministérielle et le soutien politique de haut niveau pour favoriser l’émergence d’un environnement propice au développement du commerce électronique ».

Le workshop prévu par la Cnuced en juin vise, de son côté, à renforcer les capacités techniques des acteurs du e-commerce en matière de développement de plans d’affaires spécifiques aux solutions numériques et aux activités de commerce électronique, et à les aider à préparer et à introduire une demande de financement auprès des investisseurs et acteurs du financement alternatif (Business Angels, Gestionnaires de fonds, SICARs …etc.).

La formation étant gratuite et le nombre de places limité, les entrepreneurs désirant participer à cette action de formation sont invités à envoyer leurs demandes, en précisant leur domaine d’activité et l’état d’avancement de leurs projets, à l’adresse suivante : khaled.bettaieb@quantylix.com.

La priorité est aux jeunes entrepreneurs notamment ceux en phase d’idéation. L’objectif étant de promouvoir l’inclusion des nouveaux entrants dans l’écosystème. Un accompagnement sur la phase du pitch leur sera, d’ailleurs, assuré en plus de l’introduction auprès des incubateurs, accélérateurs, investisseurs et acteurs du financement alternatif.

La formation élaborée et assurée par les équipes de la Cnuced sera, notons-le, précédée par une présentation et un débat autour des différents mécanismes de financement et d’appui aux acteurs de l’écosystème.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 mai 2023.

NJ d’après communiqué