CODIS et TENDA s’allient pour une expérience technologique exceptionnelle et innovante 

Partagez 0 Partages

Avec une grande fierté, les équipes de CODIS et de TENDA viennent de célébrer un partenariat exceptionnel entre deux acteurs majeurs dans le domaine des technologies de l’information : Tenda, fabricant de produits réseau de haute qualité et CODIS, distributeur à valeur ajoutée de produits informatiques.

Ce partenariat permettra à Tenda de renforcer sa présence sur le marché tunisien en proposant une gamme complète de produits réseau tels que des routeurs, des commutateurs, des adaptateurs et des répéteurs Wi-Fi, à travers le réseau de distribution informatique de CODIS.

CODIS, déjà reconnu en Tunisie en tant que distributeur à valeur ajoutée de premier plan dans les secteurs de l’électronique grand public et des technologies de l’information, devient ainsi le canal privilégié pour les revendeurs de matériels informatiques souhaitant accéder à une large gamme de produits réseau Tenda.

Cette alliance stratégique permettra aux partenaires de CODIS de bénéficier de produits réseau de haute qualité et abordables, répondant aux exigences croissantes du marché.

Cette collaboration fructueuse entre Tenda et CODIS, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à une expérience utilisateur améliorée en Tunisie, contribuera non seulement à satisfaire les besoins technologiques des revendeurs, mais également à stimuler l’innovation et la connectivité dans le pays.

M. Jamel Khannoussi, directeur de CODIS, a déclaré à cette occasion : “Nous sommes ravis de collaborer avec Tenda pour offrir à nos partenaires des produits réseau de haute qualité abordables. Ce partenariat renforce notre position en tant que leader de la distribution informatique en Tunisie et nous permettra de répondre à la demande croissante de solutions de réseau efficaces et fiables.”

Pour sa part, Mme Salma Hamim, responsable commerciale pour la filiale Afrique du Nord de Tenda, a affirmé que la collaboration avec CODIS constitue un point très fort dans l’historique de la marque. « En unissant nos forces, nous sommes déterminés à offrir au client tunisien une gamme complète de solutions réseau de qualité supérieure à des prix très abordables qui répondent aux besoins spécifiques du marché tunisien » a-t-elle encore ajouté.

L’alliance stratégique entre CODIS et Tenda marque un tournant significatif dans le paysage technologique tunisien. Cette collaboration promet une expérience exceptionnelle et innovante dans le domaine de la technologie de l’information.

Au cours de l’événement organisé récemment à l’intention du réseau CODIS en Tunisie, Tenda a mis en avant toute sa gamme : Wi-Fi Routeurs/ Business Switches/ Broadband CPE/ Wi-Fi Extendeurs/ AP Séries/ IP Camera Product Line/ USB Adapteurs/ Home Wireless. Une présentation détaillée des produits a été effectuée, mettant en lumière leurs fonctionnalités, leurs avantages et leur pertinence pour les besoins technologiques actuels.

Communiqué