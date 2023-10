COFICAB fait appel à 3S pour la refonte de son infrastructure réseau, système et sécurité

Partagez 0 Partages

Dans la cadre de la préparation de ses usines aux normes et standards de la technologie 4.0, COFICAB, multinationale tunisienne spécialisée dans la conception et fabrication des câbles et fils automobiles, a entamé une refonte de son infrastructure réseau, système et sécurité. L’objectif ? Aboutir à une infrastructure convergente centralisant toutes les données de l’entreprise.

Pour la réalisation de ce projet très challengeant, COFICAB s’est fait accompagner par 3S, qui est leader sur le marché de l’intégration d’infrastructures IT et reconnu pour son expertise, son expérience sur le marché tunisien et les constructeurs qu’elle représente.

Ce projet de refonte de l’infrastructure réseau, système et sécurité a permis à COFICAB de supporter un plus large flux de données sans goulot d’étranglement, d’assurer une communication fiable et rapide entre les équipements, d’avoir une visibilité en temps réel garanti par un management centralisé, tout en minimisant le temps d’intervention des équipes IT.

«3S nous a accompagnée durant les différentes phases du projet avec des équipes très disponibles. Lors du démarrage, nous avons mené ensemble plusieurs séances de brainstorming et workshop pour définir l’architecture cible qui était une étape clé du projet. Ensuite, lors de la phase d’implémentation et grâce à leur maitrise des différentes technologies, les équipes de 3S ont su nous faire monter en compétence très rapidement. Par ailleurs, le support continue jusqu’au jour d’aujourd’hui avec des équipes très disponibles et réactives en mode 24/7 » a indiqué Sami Benzid, Corporate IT et Operations Manager chez COFICAB.

Selon-lui, la refonte de l’infrastructure réseau, système et sécurité et l’acquisition de nouveaux équipements a permis à COFICAB de créer un environnement performant, fiable et conforme aux bonnes pratiques IT.

