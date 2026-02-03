En bref

Cohere Technologies accélère le développement d’une nouvelle génération d’ondes sans fil pour les communications spatiales

Posted on
La société américaine Cohere Technologies annonce une accélération de ses travaux autour de sa technologie Pulsone™, basée sur la forme d’onde Zak-OTFS, afin de rendre les communications spatiales à large bande plus robustes et plus abordables, en complément des réseaux cellulaires terrestres.

Objectif affiché : lever les limites techniques actuelles des réseaux non terrestres (NTN), notamment dans les communications par satellites en orbite basse, tout en préparant l’arrivée de la 6G.

Pourquoi l’OTFS change la donne

Contrairement à l’OFDM, technologie au cœur de la 4G et de la 5G, Zak-OTFS fonctionne dans le domaine délai Doppler. Cette approche permet de mieux gérer les effets liés aux très fortes vitesses des satellites, comme le Doppler ou la latence, qui deviennent critiques dans les communications spatiales.

Selon Cohere, cette forme d’onde est capable de :

  • prendre en charge les réseaux 4G et 5G existants,
  • évoluer vers la 6G dès la normalisation par le 3GPP,
  • émuler les formes d’onde actuelles sans nécessiter de changement immédiat des infrastructures.

NTN et ISAC au cœur de la stratégie

La solution développée par Cohere vise aussi les systèmes ISAC, pour Integrated Sensing and Communications. Cette convergence entre communication et détection est présentée comme un levier stratégique, aussi bien pour les opérateurs mobiles que pour les usages critiques liés à la défense, à la sécurité publique ou aux projets gouvernementaux.

Cohere mise notamment sur un récepteur neuronal universel, combinant OTFS et intelligence artificielle, capable de détecter et de démoduler différentes formes d’onde en temps réel.

Un écosystème académique et industriel renforcé

Dans ce cadre, Cohere rejoint le programme 6G@UT de l’Université du Texas à Austin, l’un des pôles de recherche 6G les plus avancés au monde. Des chercheurs de renom, spécialisés dans le traitement du signal et les technologies sans fil, ont également rejoint l’entreprise comme chercheurs associés.

D’après communiqué

