Coinbase et Yellow Card s’associent pour élargir l’accès aux actifs numériques en Afrique

Yellow Card, la plus grande et la seule rampe d’accès de Stablecoin sous licence sur le continent africain, et Coinbase, le principal échange de crypto-monnaies américain, se sont associés pour élargir et simplifier l’accès à l’USDC et aux actifs numériques en Afrique.

Coinbase a intégré le nouveau widget Yellow Card, donnant aux clients de Coinbase Wallet l’accès au vaste réseau de méthodes de paiement de Yellow Card à travers 20 pays Africains, dans le cadre d’un partenariat qui transformera l’accessibilité et la commodité des actifs numériques dans l’ensemble de l’Afrique.

Le Widget Yellow Card améliore l’API de paiements existante de Yellow Card, qui aide déjà les entreprises à fournir à leurs clients africains des options de transaction en monnaie locale. Avec l’ajout du Widget, les entreprises – telles que Coinbase – peuvent désormais offrir une meilleure expérience aux clients qui traitent avec des actifs numériques.

Avec l’intégration du widget Yellow Card, les clients de Coinbase Wallet en Afrique bénéficieront de:

Méthodes de paiement pratiques et abordables: L’intégration offrira aux clients une gamme de méthodes de paiement pratiques et rentables, y compris les virements bancaires locaux et l’argent mobile, dans leur monnaie locale.

ransactions sûres et sécurisées: Ce partenariat garantit un environnement sécurisé pour l’achat et la vente d’actifs virtuels, renforçant ainsi la confiance des clients.

Amélioration de l’expérience client: Les clients de Yellow Card peuvent s’attendre à une expérience améliorée et rationalisée, rendant les transactions d’actifs numériques plus conviviales et efficaces.

Processus KYC simple et rapide: Le processus de connaissance du client (KYC) sera accéléré par l’expertise de Yellow Card en matière d’intégration des clients dans toute l’Afrique, ce qui permettra à chacun de bénéficier d’une expérience d’intégration rapide et sans tracas.

Frais réduits et taux compétitifs: Les clients de Coinbase en Afrique bénéficieront de frais de transaction minimaux et de taux de change favorables lorsqu’ils convertiront leur monnaie locale en USDC et vice versa.

En outre, dans le cadre de ce partenariat révolutionnaire, les clients de Yellow Card pourront transférer et recevoir des USD Coin (USDC), la deuxième plus grande stablecoin par capitalisation du marché, en utilisant la chaîne Base de Coinbase. Cette solution de niveau 2 offre des vitesses de transaction plus rapides et des frais moins élevés que le réseau ERC-20.

Chris Maurice, cofondateur et CEO de Yellow Card, s’est dit enthousiasmé par ce partenariat, déclarant : ” Nous sommes ravis de nous associer à Coinbase pour apporter le pouvoir de transformation des Stablecoins à plus de personnes à travers l’Afrique. Ensemble, en combinant l’expertise régionale de Yellow Card avec la marque et l’infrastructure mondiales de Coinbase, nous allons permettre au prochain milliard de personnes à travers l’Afrique de participer à l’avenir de la finance.”

Communiqué