Combien a coûté la licence 5G à Ooredoo Tunisie ?

Partagez 0 Partages



L’opérateur Ooredoo Tunisie a organisé une conférence de presse le jeudi 13 février 2025 dans son siège au Lac pour annoncer le lancement de la 5G à minuit tapante. Entre données techniques et messages marketing, peu de détails ont été donnés sur les offres commerciales. Sans grande surprise, l’opérateur mise principalement sur le Fixed Wireless Access (FWA), baptisé Fixe Jdid pour la 5G. En ce qui concerne le mobile, la couverture de la 5G restera limitée par le nombre de Smartphones compatibles et le nombre de sites (antennes relais) émetteurs.

Selon Hatem Mestiri, CTO d’Ooredoo Tunisie, plus de 600 sites sont d’ores et déjà équipés pour la 5G – soit le double de ceux des deux autres opérateurs. Ce nombre devrait encore augmenter progressivement dans les heures et jours à venir.

Mais l’information la plus marquante de cette conférence reste celle annoncée par le CEO, Mansoor Rashid Al-Khater : Ooredoo a déboursé 82 millions de dinars pour l’obtention de sa licence 5G auprès de l’État tunisien.

W.N