Comment le secteur de l’hôtellerie s’adapte à la GenZ hyperconnectée ?

Partagez 6 Partages

La génération Z, connue sous l’appellation GenZ, est la génération née entre le milieu des années 1990 et le début des années 2010. L’une de ses particularités est son hyperconnectivité. Ses spécificités font qu’aujourd’hui plusieurs secteurs ont dû se réinventer pour attirer cette GenZ et répondre à leurs besoins les plus spécifiques. Le secteur de l’hôtellerie en fait partie.

La génération Z est native du numérique. Il s’agit là de la toute première génération à avoir grandi dans un monde où la technologie est omniprésente. L’intégration de la technologie devient ainsi une évidence pour le secteur de l’hôtellerie s’il cible la GenZ. Proposer un Wi-Fi à haut débit, des chambres intelligentes et des applications mobiles qui leur permettent d’accéder plus facilement aux services, de commander de la nourriture ou de réserver des prestations ne sont que des exemples parmi tant d’autres.

L’aspect technologique ne s’arrête pas là. La GenZ maîtrise parfaitement les outils technologiques, en l’occurrence les smartphones, les médias sociaux et autres plateformes numériques. C’est donc sur ces plateformes que le secteur de l’hôtellerie doit aujourd’hui aller pour répondre aux préférences numériques de la GenZ.

Cette génération hyperconnectée s’appuie fortement sur les avis et feedbacks sur les médias sociaux et puise dans ces plateformes pour obtenir des recommandations, auprès d’influenceurs et autres acteurs de la sphère. Plusieurs hôtels comptent aujourd’hui sur les instagrameurs et influenceurs pour émettre des avis en ligne positifs et disposer d’une forte présence sur les médias sociaux, essentielle pour avoir un impact significatif sur le processus de décision de la GenZ.

A cette hyperconnectivité s’ajoute plusieurs autres particularités. La GenZ est très attachée aux expériences personnalisées et authentiques. En d’autres termes, elles apprécient les établissements répondent à leurs préférences individuelles, des attentions particulières et des expériences locales et uniques.

La GenZ s’est avérée, aussi, avoir des préférences pour la durabilité. Sa conscience sociale et environnementale en fait un soutien des entreprises qui ont des pratiques durables et respectueuses de l’environnement. Elle porte, également, une attention particulière à la santé et sécurité du fait de la pandémie COVID-19. Les voyageurs de la génération Z sont, en effet, susceptibles de privilégier les établissements qui ont mis en place de solides mesures de santé et de sécurité, et ils s’attendent à une communication claire concernant ces mesures.

Citant une étude de Booking.com, notre invitée, Amel Djait, experte en tourisme, explique que la GenZ voyage pour partager son expérience la et raconter sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, selon la même étude, les voyageurs de la GenZ partagent au moins une cinquantaine de photos par jour. Le voyage et la découverte du monde faisant partie des priorités de 65% des jeunes.

Détails dans ce 152e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies. Le podcast est disponible en version audio sur notre canal SoundCloud et sur notre chaîne Youtube en version vidéo.

Nadya Jennene