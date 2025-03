Comment protéger votre compte WhatsApp contre le piratage ?

Partagez 0 Partages

Le compte d’une application de messagerie peut intéresser non seulement les conjoints jaloux ou les collègues curieux, mais aussi les cybercriminels. Les comptes WhatsApp volés sont utilisés pour diverses activités criminelles, allant de la distribution de spam à des schémas d’escroquerie sophistiqués. Les cybercriminels recherchent constamment des comptes WhatsApp et utilisent diverses méthodes pour y accéder.

Il existe deux façons pour les cybercriminels de prendre le contrôle d’un compte WhatsApp : ils peuvent ajouter un autre appareil à un compte existant en utilisant la fonctionnalité “Appareils liés”, ou ils peuvent réinscrire le compte sur leur propre appareil comme si l’utilisateur avait acheté un nouveau téléphone. Dans le premier cas, l’utilisateur continue à utiliser WhatsApp comme d’habitude, mais les criminels ont également accès à toutes les conversations récentes. Dans le second cas, l’utilisateur perd l’accès à son compte personnel. Lorsqu’il tente de se connecter, WhatsApp le prévient que le compte est déjà utilisé sur un autre appareil, et les attaquants peuvent alors contrôler le compte mais pas les conversations passées.

“Les messageries sont un espace privé, car elles contiennent souvent des informations personnelles sur notre vie et nos relations avec la famille et les amis. Elles peuvent également contenir des informations professionnelles et, dans certains cas, des informations confidentielles. Si vous remarquez une activité inhabituelle, telle que recevoir des réponses à des messages que vous n’avez pas envoyés, ou si vos amis se plaignent de messages étranges provenant de votre compte, il est important de prendre des mesures pour protéger votre vie privée immédiatement”, commente Seifallah Jedidi, responsable du canal consommateur chez META, chez Kaspersky.

Bien que vous puissiez consulter les instructions sur ce qu’il faut faire si votre compte WhatsApp a déjà été compromis, voici les principales étapes pour éviter que votre compte WhatsApp ne soit piraté :

Activez la vérification en deux étapes dans WhatsApp et mémorisez votre code PIN — il ne s’agit pas d’un code à usage unique. Pour ce faire, accédez à Paramètres → Compte → Vérification en deux étapes.

Ne partagez jamais votre code PIN ou vos codes d’inscription à usage unique avec qui que ce soit. Seuls les escrocs demandent ces informations.

WhatsApp a récemment introduit la prise en charge des clés d’accès. Si vous activez cette option (Paramètres → Compte → Clés d’accès), la connexion à votre compte nécessitera une authentification biométrique, et au lieu de codes PIN, votre smartphone stockera une longue clé cryptographique. Cette solution est très sécurisée, mais elle peut ne pas être pratique si vous changez fréquemment d’appareil et alternez entre Android et iOS.

Configurez une adresse e-mail de secours pour la récupération de votre compte : Paramètres → Compte → Adresse e-mail.

Si vous avez déjà ajouté une adresse e-mail, connectez-vous à votre compte e-mail et changez votre mot de passe pour un mot de passe fort et unique. Pour le stocker en toute sécurité, utilisez un gestionnaire de mots de passe, comme Kaspersky Password Manager.

Activez l’authentification à deux facteurs pour votre compte e-mail.

Assurez-vous de ne pas être victime d’une arnaque d’échange de carte SIM. Contactez votre opérateur mobile — de préférence en personne — et vérifiez qu’aucune carte SIM supplémentaire n’a récemment été émise pour votre numéro. Assurez-vous également qu’il n’y a pas de transfert d’appel non autorisé configuré sur votre numéro. Annulez toute modification suspecte et demandez au personnel des mesures de sécurité supplémentaires pour votre carte SIM. Ces mesures peuvent inclure l’interdiction des actions liées à la carte SIM sans votre présence, un mot de passe supplémentaire requis pour l’authentification, ou d’autres protections. Les mesures de sécurité disponibles varient considérablement selon le pays et l’opérateur mobile.

Source : Communiqué