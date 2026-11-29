Partagez 0 Partages



L’éditeur américain Syndigo, spécialiste de la gestion des données et contenus produits, a publié son rapport « The State of Product Experience 2026 ». Réalisée par YouGov du 5 au 17 juin 2026 auprès de 8 736 adultes (dont 8 058 acheteurs en ligne) en Australie, au Brésil, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’étude montre que les avis clients pèsent désormais plus que les remises dans la décision d’achat en ligne, et que l’intelligence artificielle devient un nouvel intermédiaire entre les marques et les consommateurs.

Moins d’expériences négatives, mais un consommateur plus exigeant

Premier constat : les efforts des marques et des distributeurs sur la qualité des fiches produits commencent à payer. Les consommateurs signalent moins d’informations incohérentes d’un canal à l’autre, moins d’attentes déçues et moins d’achats abandonnés faute d’information. Ce dernier indicateur a reculé de 16 points en deux ans, soit près d’un tiers.

Le niveau d’exigence, lui, continue de grimper :

83 % des acheteurs en ligne iraient probablement sur un autre site s’ils ne trouvent pas l’information recherchée sur un produit.

26 % déclarent avoir récemment renvoyé un produit qui ne correspondait pas à sa description en ligne, contre 21 % en 2025.

80 % estiment qu’une représentation inexacte ou incomplète d’un produit en ligne dégrade leur image de la marque. Ce taux progresse pour la quatrième année consécutive (62 % en 2023, 73 % en 2024, 75 % en 2025).

Le rapport rappelle par ailleurs que, malgré la croissance du commerce en ligne (près de 10 % sur un an au premier trimestre 2026 selon Digital Commerce 360), seuls 2 % environ du trafic des sites marchands se convertissent en achat.

Les avis clients, nouvelle « étiquette de prix »

Interrogés sur les trois facteurs qui comptent le plus lors d’un achat en ligne, les consommateurs placent en tête :

Pour Syndigo, ce basculement est structurel : dans un contexte d’inflation, de droits de douane et d’incertitude commerciale, la preuve sociale offrirait un levier de conversion plus durable que la baisse de prix, sans sacrifier la marge. Le rapport s’appuie sur plusieurs études tierces : au-delà de cinq avis, la probabilité d’achat peut augmenter jusqu’à 270 % (Spiegel Research Center, Northwestern University), les contenus enrichis augmentent en moyenne de 39 % le taux d’ajout au panier, et les messages de conversion en temps réel peuvent améliorer la conversion de 2 à 20 % (Taggstar).

« Votre fiche produit ne se contente plus de conclure la vente. C’est là que la promesse de votre marque est mise à l’épreuve », résume Amie Owen, Chief Client Officer de Flywheel, citée dans le rapport.

La fiche produit devient la marque

Autre enseignement : la réputation de la marque (35 %) arrive derrière les avis et les informations produit dans les critères de choix. L’identité d’une marque se construit donc de plus en plus sur la qualité de ses pages produits.

L’effet joue aussi sur la fidélité : 76 % des consommateurs se disent plus enclins à revenir en priorité vers une marque ou une enseigne s’ils y ont trouvé rapidement toute l’information voulue sur un produit (24 % beaucoup plus, 32 % plutôt plus, 20 % un peu plus).

Le rapport cite plusieurs cas clients, dont The Good Crisp Company, qui a enregistré une hausse de 60 % de ses ventes en ligne après avoir fortement amélioré l’exactitude de ses contenus produits, et MillerKnoll, qui a multiplié par quatre le volume d’avis sur son catalogue après avoir constaté que les visiteurs exposés aux contenus générés par les utilisateurs convertissaient 3,5 fois plus.

L’IA, le client le plus pointilleux

La dernière partie du rapport est consacrée à l’IA, présentée comme un nouveau « public » des contenus produits. Un agent conversationnel ne peut ni toucher un article ni écouter le conseil d’un ami : il ne lit que des données (attributs, descriptions, images, avis). Les contenus doivent donc être complets, cohérents et lisibles par les machines.

La confiance des consommateurs reste pourtant limitée :

50 % des acheteurs en ligne se méfieraient d’une information produit fournie par une IA.

Seuls 8 % citent la recommandation d’un agent IA parmi leurs principaux critères d’achat.

61 % n’ont jamais laissé une IA acheter à leur place et ne le feraient pas. À l’inverse, 32 % l’ont déjà fait ou y sont prêts (6 % l’ont fait et recommenceraient, 6 % l’ont fait sans vouloir recommencer, 20 % ne l’ont pas fait mais seraient prêts).

25 % se disent plus enclins à acheter un produit recommandé par une IA, contre 17 % moins enclins.

12 % ont récemment acheté un produit après avoir utilisé l’IA pour se renseigner, comparer ou évaluer.

Les écarts démographiques sont marqués. Les femmes sont 14 % plus susceptibles que les hommes de refuser tout achat autonome par une IA, et 16 % moins susceptibles de faire confiance aux informations produits fournies par une IA.

Les jeunes sont nettement plus ouverts : 35 % des 18-24 ans se disent plus enclins à acheter sur recommandation d’une IA, contre 15 % des 55 ans et plus.

Le rapport cite d’autres données qui confirment la tendance : selon Adobe, le trafic vers les sites marchands américains en provenance d’outils d’IA générative a bondi de 4 700 % en un an, et selon Similarweb, un internaute est 2,5 fois plus susceptible de visiter dans les sept jours le site d’une marque recommandée par une IA que celui d’un concurrent direct.

Syndigo évoque aussi l’émergence de standards comme l’Universal Commerce Protocol de Google et l’Agentic Commerce Protocol d’OpenAI, qui exigeront des données produits plus structurées. Des enseignes comme Ulta Beauty, Sephora ou Amazon (Alexa for Shopping) déploient déjà des assistants d’achat.

Conclusion du rapport : les produits qui ne répondront pas à ces standards de données deviendront, de fait, invisibles pour les assistants IA.

Améliorer les informations sur les produits pourrait encourager les clients à revenir

Selon Flipsnack, une plateforme de publication numérique qui aide les entreprises à créer des catalogues numériques interactifs, des brochures et autres supports marketing, «Les informations sur les produits ne doivent pas être considérées comme une simple formalité. Elles doivent faire partie intégrante de la stratégie des détaillants pour attirer, fidéliser et engager leurs clients.

«Qu’une personne navigue sur un site web, parcoure un catalogue numérique ou compare des produits sur son téléphone, elle devrait trouver des informations précises et utiles sans effort.

«Ainsi, les détaillants n’ont pas besoin d’une nouvelle stratégie marketing pour offrir une meilleure expérience client. Rendre le contenu produit existant plus clair, plus facile à trouver et plus interactif peut faire toute la différence.»

Quels enseignements pour le marché tunisien ?

L’étude ne couvre ni la Tunisie ni le continent africain, et ses chiffres ne peuvent pas être transposés tels quels. Elle éclaire néanmoins plusieurs chantiers pour les marques, e-commerçants et prestataires de services tunisiens, notamment ceux qui vendent à l’international ou visent une clientèle européenne :

La fiche produit comme actif stratégique : descriptions détaillées, photos et vidéos fidèles, informations cohérentes entre site, marketplaces et réseaux sociaux.

Les avis vérifiés comme levier de conversion : collecter et afficher les retours clients plutôt que multiplier les promotions.

La préparation à l’IA : structurer les données (attributs, catégories, balisage schema.org) pour être compris et cité par les assistants conversationnels, qui commencent à orienter une partie des recherches.



Walid Naffati

Partagez 0 Partages