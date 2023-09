Connect Expo : le salon dédié au commerce électronique de retour sous un nouveau nom

Partagez 6 Partages

Le salon dédié à l’e-commerce en Tunisie et en Afrique est de retour. Sous son nouveau nom, Connect Expo, il se tiendra les 29 et 30 novembre 2023 au Pavillon des Baies de Gammarth. L’événement marque une nouvelle ère de connexion, de synergies dynamiques et de transformation numérique pour les acteurs clés de l’industrie.

Dans cette ère de changements constants et de développement technologique fulgurant, Connect Expo a été repensé de fond en comble pour répondre aux besoins et aux enjeux actuels du commerce en ligne. Il mettra en avant six secteurs cruciaux qui façonneront l’avenir du commerce numérique : IT for Commerce et Solutions de paiement, Marketing et Relations Clients, Influence, Images et Design, IA, Big Data et Automatisation, Digitalisation des points de vente, Logistique, e-logistique et supply chain.

En rassemblant ces six secteurs cibles, Connect Expo 2023 crée une plateforme inédite pour les professionnels du marketing numérique. Elle offre un espace pour échanger des idées, découvrir les dernières tendances et explorer des solutions innovantes qui façonneront l’avenir d’une industrie en constante évolution.

Les visiteurs et exposants auront l’opportunité de se connecter, de collaborer et de saisir de nouvelles opportunités pour prospérer dans le monde du commerce en ligne. Connect Expo 2023 est bien plus qu’un événement, c’est une opportunité de transformer l’avenir du commerce numérique en Afrique.

D’après communiqué