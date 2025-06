Constellation Technologies & Operations (CTO) et l’Agence spatiale européenne (ESA) coopèrent pour lancer la connectivité 5G spatiale européenne

Partagez 0 Partages



Constellation Technologies & Operations (CTO), futur fournisseur de services de connectivité spatiale, a signé un protocole d’intention avec l’Agence spatiale européenne (ESA) pour mener des expériences conjointes en orbite basse terrestre (LEO). Ces tests porteront sur le « Test préliminaire », la première charge utile régénératrice fonctionnant dans la bande des ondes millimétriques 5G, embarquée à bord d’un satellite dont le lancement est prévu en juin 2025.

Cet accord reflète une ambition commune de renforcer le rôle de l’Europe dans l’innovation et la compétitivité spatiales. À l’heure où la connectivité par satellite est largement dominée par les géants américains et chinois, CTO défend une alternative audacieuse, « Made in Europe » : une infrastructure spatiale partagée, neutre et exploitée de manière indépendante, permettant aux opérateurs de télécommunications de fournir un internet haut débit et à faible latence depuis l’espace, en complément des réseaux terrestres.

Une expérience pionnière pour permettre la connectivité 5G spatiale européenne

Au cœur de cette collaboration se trouve un essai en conditions réelles depuis l’orbite terrestre basse (LEO) utilisant une charge utile 5G régénératrice exploitant le spectre 5G FR2 (mmWave) des opérateurs de télécommunications. Conçu comme une piste technologique pour la future constellation du CTO, ce test vise à valider l’interopérabilité des réseaux spatiaux et terrestres, permettant une connectivité hybride haut débit, faible latence, rentable et durable.

L’ESA, fervent partisan du développement des réseaux non terrestres (NTN) conformes au 3GPP, voit dans cette initiative un moteur d’innovation et d’autonomie pour l’Europe. L’association d’une charge utile régénératrice développée en France et des capacités expérimentales de l’ESA à ECSAT (Oxfordshire, Royaume-Uni) marque une avancée majeure dans la course à la souveraineté technologique européenne.

Dans le cadre de cette coopération structurée, le CTO et l’ESA :

Mener conjointement des campagnes de tests en orbite pour les technologies 5G NTN mmWave ;

Partager l’expertise, les ressources et l’infrastructure pour maximiser l’impact scientifique et opérationnel des essais.

En alignant leurs forces respectives, le CTO et l’ESA posent les bases d’un écosystème européen de connectivité hybride durable, offrant potentiellement un contrepoids à l’hégémonie de certaines constellations commerciales.

Une vision audacieuse née en Europe : servir le monde

Le projet du CTO ne se résume pas à une simple évolution technologique : il s’agit potentiellement d’une transformation stratégique du secteur des télécommunications. En tant que futur fournisseur mondial de services internet depuis l’espace, cette entreprise européenne offrirait aux opérateurs télécoms du monde entier une alternative intéressante : une constellation en orbite terrestre très basse (VLEO) exploitant son propre spectre 5G mmWave pour offrir une connectivité haut débit et à faible latence, même dans les zones reculées, rurales ou en crise.

Ce modèle d’infrastructure partagée permet une couverture à prix compétitif, complémentaire aux réseaux fibre ou cellulaires existants, sans nécessiter d’investissements massifs. Il ouvre un nouveau chapitre dans les télécommunications : une convergence maîtrisée des réseaux spatiaux et terrestres, alliant ambition industrielle et inclusion numérique.

Charles Delfieux, PDG et fondateur de CTO, a déclaré : « Cette alliance avec l’ESA reflète une ambition commune : bâtir une souveraineté européenne compétitive en matière de connectivité spatiale, grâce à une technologie audacieuse conçue et développée en Europe. Nous prouvons qu’il est possible d’être compétitif à l’échelle mondiale sans compromis, redonnant ainsi aux opérateurs télécoms le contrôle de leur avenir dans l’espace. L’espace est la nouvelle frontière des télécoms ! »

Laurent Jaffart, directeur de la connectivité et des communications sécurisées à l’ESA, ajoute : « Cet accord s’inscrit dans la stratégie de l’ESA visant à soutenir l’essor d’acteurs européens innovants et à construire conjointement une connectivité résiliente. Les tests à venir avec le directeur technique ouvriront la voie à de nouveaux cas d’usage hybrides à l’intersection des réseaux terrestres et spatiaux. »

Source : communiqué