Non classé

COP30 : L’UIT mobilise l’action numérique verte pour un avenir durable

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


Alors que la communauté internationale se prépare à la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP30) prévue à Belém, au Brésil, l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) annonce une participation axée sur la “Green Digital Action”, une initiative mondiale visant à mobiliser le secteur numérique au service de la durabilité.

Le numérique, à la fois cause et solution

Avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle, du cloud computing et des infrastructures de données, le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) représente une part croissante de la consommation énergétique mondiale.
Face à ce constat, l’UIT veut faire du numérique un levier de transition écologique plutôt qu’un facteur aggravant du réchauffement climatique.

« Le numérique peut et doit être un catalyseur de solutions pour le climat », souligne Tomas Lamanauskas, Secrétaire général adjoint de l’UIT, qui conduira la délégation à Belém.

Des événements phares durant la COP30

Sous le thème “Leadership et action vers un futur numérique vert”, plusieurs tables rondes et sessions sont prévues entre le 10 et le 12 novembre 2025, parmi lesquelles :

  • 10 novembre : High-Level Roundtable – Leadership and Action Towards a Green Digital Future
  • 11 novembre : Measuring What Matters – Balancing AI Innovation, Impact, and Sustainability
    ainsi que Advancing Green Digital Action Towards a Net-Zero ICT Sector
  • 12 novembre : Digital Pathways to a Greener Future: Empowering Climate Solutions Through Technology et AI Innovation Factory

Ces rencontres réuniront gouvernements, entreprises technologiques et société civile afin de transformer les engagements en outils, données et standards mesurables.

Une stratégie globale pour le Net Zéro dans les TIC

En promouvant la neutralité carbone du secteur numérique, l’UIT souhaite encourager la mise en place de politiques nationales alignées sur les objectifs climatiques.
L’organisation, qui regroupe 194 États membres et plus de 1 000 entreprises et universités, appelle à une approche commune combinant innovation technologique, sobriété énergétique et inclusion numérique.

L’initiative “Green Digital Action” marque une étape stratégique : intégrer le numérique dans le cœur même des politiques climatiques mondiales. Les résultats de ces échanges à Belém pourraient tracer la voie vers de nouveaux standards environnementaux pour l’IA, les centres de données et les réseaux de télécommunications.

D’après communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

2.5K
En bref

UNIVITY & Telespazio : un partenariat pour la connectivité mondiale et les services de sécurité spatiale de nouvelle génération





2.3K
En bref

5G en Algérie : les cartes d’Ookla révèlent une couverture déjà visible avant le lancement officiel
2.2K
L'actuTHD

5G en Tunisie : Ookla confirme un bond spectaculaire des performances mobiles
2.2K
Non classé

Au Maroc, les PME sont en première ligne face à des logiciels malveillants déguisés en outils professionnels
2.0K
En bref

THD lance une grande enquête nationale sur la satisfaction des clients télécom en Tunisie
2.0K
L'actuTHD

Rapport INS : à l’ère de la 5G et de la fibre optique, les régions intérieures de la Tunisie sont de plus en plus isolées d’Internet
1.9K
L'actuTHD

Paiements en Tunisie : le mobile explose, les cartes ralentissent au 1er semestre 2025
1.9K
L'actuTHD

L’IA tue le Web classique : -52 % de trafic, ChatGPT et Gemini font plonger les sites pendant que Reddit s’envole
1.5K
Non classé

5G en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom se livrent une bataille serrée selon le dernier rapport Opensignal
1.5K
L'actuTHD

Tunisie : la 5G stimule un chiffre d’affaires record de 329 MDT pour les 3 opérateurs en août 2025
1.5K
L'actuTHD

L’intelligence artificielle signe-t-elle la fin du modèle classique des accélérateurs ?
1.5K
En bref

Maroc : le lancement de la 5G prévu d’ici fin 2025, avec le football en catalyseur
1.5K
En bref

Algérie Télécom atteint 2,4 millions d’abonnés à la fibre optique
1.4K
En bref

Cybersécurité : En 2024, la Tunisie a comptabilisé 23 millions de menaces détectées
1.4K
L'actuTHD

IPv4, IPv6 et ASN : où en est la Tunisie dans la gestion de ses ressources Internet ?
1.4K
L'actuTHD

Les États-Unis appuient l’extension de Medusa (dont Tunisie Telecom y sera reliée) vers la côte atlantique de l’Afrique
1.4K
L'actuTHD

Etude Microsoft basée sur les données de Copilote : l’IA menace plusieurs métiers, mais épargne le travail manuel
1.3K
L'actuTHD

Telecom – Data mobile : « Le problème n’est plus la couverture, c’est le terminal !»
1.3K
En bref

Huawei et ses partenaires au service de l’énergie solaire en Tunisie
1.3K
En bref

Ragots numériques : quand les groupes WhatsApp deviennent de sérieuses zones à cyber-risques
To Top