COP30 : L’UIT mobilise l’action numérique verte pour un avenir durable

Alors que la communauté internationale se prépare à la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP30) prévue à Belém, au Brésil, l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) annonce une participation axée sur la “Green Digital Action”, une initiative mondiale visant à mobiliser le secteur numérique au service de la durabilité.

Le numérique, à la fois cause et solution

Avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle, du cloud computing et des infrastructures de données, le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) représente une part croissante de la consommation énergétique mondiale.

Face à ce constat, l’UIT veut faire du numérique un levier de transition écologique plutôt qu’un facteur aggravant du réchauffement climatique.

« Le numérique peut et doit être un catalyseur de solutions pour le climat », souligne Tomas Lamanauskas, Secrétaire général adjoint de l’UIT, qui conduira la délégation à Belém.

Des événements phares durant la COP30

Sous le thème “Leadership et action vers un futur numérique vert”, plusieurs tables rondes et sessions sont prévues entre le 10 et le 12 novembre 2025, parmi lesquelles :

10 novembre : High-Level Roundtable – Leadership and Action Towards a Green Digital Future

11 novembre : Measuring What Matters – Balancing AI Innovation, Impact, and Sustainability

ainsi que Advancing Green Digital Action Towards a Net-Zero ICT Sector

ainsi que Advancing Green Digital Action Towards a Net-Zero ICT Sector 12 novembre : Digital Pathways to a Greener Future: Empowering Climate Solutions Through Technology et AI Innovation Factory

Ces rencontres réuniront gouvernements, entreprises technologiques et société civile afin de transformer les engagements en outils, données et standards mesurables.

Une stratégie globale pour le Net Zéro dans les TIC

En promouvant la neutralité carbone du secteur numérique, l’UIT souhaite encourager la mise en place de politiques nationales alignées sur les objectifs climatiques.

L’organisation, qui regroupe 194 États membres et plus de 1 000 entreprises et universités, appelle à une approche commune combinant innovation technologique, sobriété énergétique et inclusion numérique.

L’initiative “Green Digital Action” marque une étape stratégique : intégrer le numérique dans le cœur même des politiques climatiques mondiales. Les résultats de ces échanges à Belém pourraient tracer la voie vers de nouveaux standards environnementaux pour l’IA, les centres de données et les réseaux de télécommunications.

