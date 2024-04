Côte d’Ivoire : l’UE, la GIZ et Orange lancent un partenariat pour soutenir la transformation numérique dans le secteur du cacao durable 

Partagez 0 Partages

Orange en partenariat avec l’Union européenne et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) annonce le lancement du projet “DigiGreen & Agri”, un projet ambitieux visant à promouvoir l’innovation numérique pour une transition vers une économie plus durable et inclusive. Ce projet a pour objectif général de contribuer à la création d’emplois décents, au soutien, développement et financement des startups de l’écosystème, ainsi qu’aux investissements durables.

Initié dans le cadre des Initiatives de l’Équipe Europe (Team Europe Initiatives) pour le cacao durable et la transition bas-carbone, le projet “DigiGreen & Agri” est axé sur le développement de l’entrepreneuriat, l’amélioration de l’employabilité des jeunes sur toute la chaîne de valeur du cacao et de l’agriculture durable, à travers le numérique. L’accent sera particulièrement mis sur les jeunes des zones rurales, les femmes, les filles, ainsi que les personnes en situation de handicap à travers l´Orange Digital Center en Côte d’Ivoire.

Ce partenariat ambitieux bénéficie d´un financement conjoint de 7,6 Millions d’Euros et vise à atteindre plusieurs objectifs stratégiques :

Amélioration des compétences professionnelles : le projet vise à renforcer les compétences professionnelles des jeunes et des femmes dans le secteur du numérique en leur offrant de nouvelles opportunités sur le marché du travail en constante évolution.

Promotion de l’entrepreneuriat : “DigiGreen & Agri” soutiendra la création et le renforcement des startups et des micros, petites et moyennes entreprises (MPMEs) numériques solides, favorisant ainsi l’innovation et la croissance économique.

Développement de solutions numériques durables : le partenariat renforcera les capacités des startups et MPMEs à développer et commercialiser des solutions numériques innovantes, contribuant ainsi à la modernisation et à l’innovation des filières de l’agriculture durable, de la transition bas-carbone et de la responsabilité sociale des entreprises.

Accélération de la croissance des startups en amorçage : un fonds d’amorçage sera dédié au financement des startups les plus prometteuses. Orange et la GIZ s’appuieront sur l’expertise du programme Digital Africa pour octroyer des financements aux startups de l’écosystème afin de leur permettre de développer leurs activités et d’accélérer leur croissance.

En collaborant étroitement avec les acteurs locaux, Orange, l’Union européenne et la GIZ s’engagent à soutenir les jeunes talents, à promouvoir l’entrepreneuriat et à catalyser le développement économique dans les communautés les plus vulnérables.

Orange et la GIZ collaborent dans le cadre du programme develoPPP qui est mis en œuvre au nom du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Le projet DigiGreen & Agri est soutenu par l’initiative spéciale “Emploi décent pour une transition juste’’ et cofinancé par l’Union européenne.

