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Culture Tech : Le CMAM et l’Ambassade des États-Unis lancent une expérience VR/XR immersive à Ennejma Ezzahra

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Le Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd franchit une nouvelle étape dans la transition numérique. Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, vient d’inaugurer une expérience immersive inédite en réalité virtuelle et étendue (VR/XR), fruit d’une collaboration avec l’Ambassade des États-Unis en Tunisie.

Financé par le Fonds des ambassadeurs des États-Unis pour la préservation culturelle (AFCP), ce projet met en lumière l’essor de la Tech tunisienne. La réalisation technique a en effet été confiée à Tynass, une jeune startup tunisienne innovante spécialisée dans les technologies immersives, en partenariat avec le Tunis International Center for Digital Cultural Economy (TICDCE).

15 minutes d’immersion 3D et d’histoire musicale

Conçue pour un large public, cette expérience immersive de 15 minutes propose des modélisations et représentations 3D hautement détaillées de figures emblématiques du patrimoine musical tunisien, telles que le Baron Rodolphe d’Erlanger, Mannoubi Snoussi, Khemaïs Tarnane et Ahmed El Wafi.

Grâce à des interfaces VR interactives, les visiteurs peuvent plonger au cœur de l’histoire du Congrès du Caire et découvrir l’impact de la Tunisie sur la scène musicale régionale. Pour garantir une accessibilité optimale et une portée internationale, l’application propose trois langues : l’arabe tunisien, le français et l’anglais.

La technologie au service de la souveraineté culturelle

Lors de l’inauguration, Saloua Ben Hafaiedh, directrice générale du CMAM, et Bill Bazzi, ambassadeur des États-Unis en Tunisie, ont salué la convergence réussie entre recherche historique rigoureuse et innovation numérique. Pour le CMAM, l’intégration de ces outils de médiation technologique de pointe permet non seulement de moderniser l’expérience client au sein du musée, mais aussi d’assurer la sauvegarde et la transmission de la mémoire culturelle tunisienne auprès des jeunes générations connectées.

Cette initiative démontre une fois de plus le potentiel des startups tunisiennes dans le développement de solutions XR appliquées aux industries créatives et au tourisme culturel.

D’après communiqué

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