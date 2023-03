CupidBot : l’IA qui promet de mettre un terme à votre vie de célibataire

Partagez 2 Partages

Cela fait des années que vous êtes sur des applications de rencontres et vous n’arrivez toujours pas à décrocher la perle rare ? Les discussions s’enchaînent et aucun rendez-vous en vue ? CupidBot est peut-être ce qu’il vous faut pour changer la donne.

« Obtenez des rendez-vous sans ouvrir d’applications. CupidBot AI swipe et chat pour vous sur vos applications de rencontres pour vous apporter plusieurs rendez-vous par semaine afin que vous puissiez passer à la partie la plus intéressante. Nous filtrons (…) et vous avertissons que lorsque vous obtenez un rendez-vous ». Voici ce que promet cette intelligence artificielle. Endossant le rôle d’entremetteuse, CupidBot se dit votre allié pour optimiser vos chances de séduire par le verbe et obtenir des rendez-vous avec des demoiselles susceptibles de vous plaire.

Selon les informations disponibles sur le site de l’application, CupidBot a, donc, pour mission de sélectionner parmi les profils de filles célibataires disponibles sur les plateformes de rencontres, engager la discussion jusqu’à vous obtenir un date. Le date est ensuite enregistré sur votre calendrier. Vous n’aurez ainsi qu’à vous préparer et être au rendez-vous.

Pour bénéficier de ce service, il va falloir, toutefois, faire un petit effort et mettre la main à la poche. L’équipe d’ingénieurs en machine learning qui a mis au point cette plateforme pour « l’amélioration de la vie amoureuse des hommes » exige une petite somme : 15$ par mois pour la version Beta, actuellement disponible.

Mais comment ça marche exactement ? Selon le site d’informations Vice, un porte-parole de CupidBot explique que les algorithmes de la plateforme ont été formés à sélectionner les profils sur la base des matchs que les utilisateurs avaient eu sur les applications de rencontres. L’intelligence artificielle derrière la conversation engagée ne se dévoile pourtant pas. En d’autres termes, les rendez-vous que les utilisateurs obtiendrez à travers CupidBot serait uniquement de l’effort du chatbot et le match potentiel n’en saura rien.

Toujours selon Vice, les ingénieurs de CupidBot recommandent aux utilisateurs de la plateforme « d’informer leurs rendez-vous une fois leurs coordonnées obtenues ». Par souci de transparence dirons-nous !

NJ