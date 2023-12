Cybersécurité : Activator HQ annonce les 100 meilleures opportunités d’affaires en Afrique à surveiller en 2024

Partagez 1 Partages

Malgré la hausse des coûts alimentaires et énergétiques, la dévaluation des monnaies, les effets du changement climatique, les menaces sécuritaires, l’instabilité politique, les coupures de courant récurrentes, les limitations d’infrastructure et plusieurs autres défis économiques et sociaux, l’Afrique sera l’une des régions à la croissance la plus rapide en 2024.

C’est l’une des conclusions clés de l’édition 2024 des 100 meilleures opportunités d’affaires en Afrique à surveiller, une sélection annuelle des idées d’affaires et opportunités d’investissement les plus lucratives du continent, soigneusement choisies par Activator HQ.

Suite à deux années de reprise lente post-COVID, 2024 présente plusieurs opportunités intéressantes pour le démarrage et la croissance des entreprises en Afrique. Tandis que le Nigeria, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Kenya et d’autres pays du continent offrent des opportunités et des défis uniques pour de nouvelles entreprises et investissements, des économies comme le Sénégal, l’Éthiopie, la Tanzanie, la Côte d’Ivoire, le Rwanda, le Burkina Faso, la Gambie et le Bénin pourraient connaître une croissance de plus de 6% en 2024, soit le double de la croissance mondiale de 2,9% projetée par le Fonds Monétaire International (FMI).

Le Top 100 de l’Afrique, maintenant dans sa 7ème année, identifie des idées d’affaires et des opportunités d’investissement spécifiques dans plus de 30 marchés en croissance, industries, chaînes de valeur et niches sous-desservies à travers l’Afrique. Chaque opportunité du Top 100 est sélectionnée en fonction de sa pertinence par rapport aux besoins du marché local, de sa lucrativité, de sa supériorité concurrentielle, de son potentiel d’exportation et de son innovation.

« La nouvelle édition, qui est le résultat de mois de recherche et d’analyses prenant en compte des dizaines de propositions de valeur, de tendances de marché, d’écarts entre l’offre et la demande et de modèles d’affaires à travers l’Afrique, ne comprend que des opportunités ayant une valeur de marché adressable minimale de 100 millions de dollars », a déclaré John-Paul T. Iwuoha, fondateur et PDG d’Activator HQ. « Il est intéressant de constater que de plus en plus d’idées d’affaires et d’opportunités d’investissement en Afrique naissent de besoins du marché non satisfaits, de problèmes difficiles mais très gratifiants et des mégatendances que nous avons identifiées et qui façonnent actuellement le continent».

En tant que région en développement, les déficits de l’Afrique en matière de sécurité alimentaire, de logement, de finance, d’éducation, d’énergie et d’autres domaines critiques inspirent des solutions innovantes, des produits et des services de la part d’un nombre croissant de startups et d’entreprises en phase de croissance sur le continent. En essence, pour les entrepreneurs en Afrique, les problèmes sont en réalité des opportunités pour débloquer la valeur du marché et créer des propositions de valeur convaincantes.

« Notre mission chez Activator HQ est de faciliter et d’accélérer le démarrage et la croissance des entreprises en Afrique. C’est pourquoi notre sélection d’idées d’affaires présente des exemples inspirants de vrais entrepreneurs, startups et entreprises en Afrique qui obtiennent des résultats et ont un impact sur le terrain », a déclaré Iwuoha. « Pour réduire les obstacles au démarrage, nous avons également développé des plans d’affaires sur mesure et professionnellement élaborés qui peuvent être téléchargés et utilisés pour lever des fonds ou guider l’exécution d’une idée d’affaires spécifique. »

Faits saillants du guide Top 100 de l’Afrique 2024 d’Activator HQ :

Le secteur alimentaire reste une opportunité de croissance de plusieurs milliards de dollars pour le continent. Le Top 100 de l’Afrique propose plusieurs idées d’affaires à travers la chaîne de valeur alimentaire, de la production agricole à la transformation, la commercialisation et les services sur les marchés locaux et d’exportation.

L’économie numérique représente une opportunité de 180 milliards de dollars pour l’Afrique d’ici 2025. Avec la population la plus jeune du monde, la formation en compétences numériques et l’externalisation représentent un marché stratégique mais sous-exploré, débordant d’idées innovantes pour de nouvelles entreprises et investissements en Afrique, en particulier pour des compétences à forte demande telles que la cybersécurité, l’analyse de données, le marketing numérique et le développement de logiciels.

L’économie circulaire : le recyclage des déchets, tel que la génération d’électricité à partir de déchets de décharge, la récupération de métaux pour réutilisation et le traitement des eaux usées municipales en eau potable, présente des opportunités d’affaires et d’investissement intéressantes qui pourraient injecter conservativement 8 milliards de dollars supplémentaires dans l’économie africaine, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

La chaîne de valeur de l’énergie regorge d’opportunités pour l’Afrique. La combinaison des effets du changement climatique, de la pénétration croissante des énergies renouvelables et de la flambée des prix de l’énergie provoquée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine a créé des écarts de marché et des opportunités pour davantage de fournitures de gaz africaines vers l’Europe. Il existe également des opportunités pour la substitution locale de combustibles de cuisson comme le bois et le charbon de bois par du gaz naturel et des applications solaires pour des solutions de chaîne du froid.

Les services financiers restent l’un des secteurs les plus dynamiques et les plus lucratifs en Afrique à surveiller en 2024. Alors que les paiements et les finances de consommation attirent généralement le plus d’attention, des opportunités de niche telles que les fonds d’investissement de la diaspora et la finance axée sur les femmes sont mis en lumière dans le dernier guide Top 100 de l’Afrique.

« Je suis très fier du travail minutieux que l’équipe a accompli pour l’édition 2024 du Top 100 de l’Afrique », a poursuivi Iwuoha. « En contraste avec le stéréotype dominant de l’Afrique en tant que ‘continent pauvre’, les idées impressionnantes de ce guide montrent l’abondance des opportunités en Afrique pour de nouvelles entreprises et investissements. L’esprit d’entrepreneuriat déborde d’énergie sur le continent et je suis optimiste que bon nombre des idées de notre édition 2024 inspireront de nouvelles entreprises, produits, projets, investissements et flux de revenus dans la nouvelle année. »

Les 100 meilleures idées d’affaires en Afrique à surveiller en 2024 sont disponibles sur le site web d’Activator HQ à https://apo-opa.co/41hkLvm.

Communiqué