Cybersécurité : En 2024, la Tunisie a comptabilisé 23 millions de menaces détectées

À l’heure où près de deux millions d’élèves tunisiens s’apprêtent à retrouver le chemin de l’école, la question de la sécurité numérique dans les établissements scolaires devient plus que jamais cruciale. Avec la numérisation progressive de l’éducation et la multiplication des appareils connectés, les écoles et les écoliers sont devenues des cibles de choix pour les cybercriminels.

Voici quelques chiffres clés sur la cybersécurité en Tunisie en 2024 :

23 millions de menaces détectées1

+140% de ransomwares en un an1

1 308 attaques par semaine en moyenne soit +28 % par rapport à la fin de 2023.

Ces statistiques témoignent d’une intensification générale des cybermenaces en Tunisie, avec une croissance notable des attaques sophistiquées (ransomwares, phishing, vols de mots de passe). Les écoles, avec leurs données sensibles (identité des élèves, notes, documents administratifs) et souvent des systèmes informatiques peu protégés, se retrouvent donc particulièrement vulnérables.

Face à ce constat, il est essentiel que les équipes pédagogiques, les administrations et même les familles adoptent de bonnes pratiques afin de préserver un environnement d’apprentissage sécurisé et de protéger les données sensibles des élèves.

Cinq gestes essentiels pour sécuriser les établissements scolaires

1. Séparer les usages professionnels et personnels

Les ordinateurs des écoles doivent rester exclusivement dédiés aux activités pédagogiques et administratives. Les utiliser pour faire des achats en ligne, réserver un voyage ou consulter des sites personnels augmente le risque d’infection et met en péril l’ensemble du réseau scolaire.

2. Surveiller le réseau régulièrement

Un simple scan du réseau permet de détecter d’éventuels appareils non autorisés connectés par des élèves ou des visiteurs. Cette vigilance limite les intrusions et empêche l’accès frauduleux aux données personnelles des enfants et du corps enseignant.

3. Mettre à jour tous les appareils

Ordinateurs, tablettes, téléphones, mais aussi logiciels et applications doivent être systématiquement mis à jour. Chaque mise à jour corrige des failles de sécurité et renforce la protection des systèmes contre les cyberattaques.

4. Utiliser un VPN pour les connexions personnelles

Si une connexion à des comptes privés s’avère nécessaire, l’usage d’un réseau privé virtuel (VPN) permet de chiffrer les communications et de réduire la vulnérabilité face aux pirates informatiques.

5. Activer l’authentification à double facteur (2FA)

L’authentification renforcée constitue une barrière supplémentaire contre les intrusions. En activant le 2FA sur les comptes liés à l’école, on protège efficacement les données sensibles des élèves, enseignants et personnels administratifs.

Un enjeu croissant pour les écoles tunisiennes

La cybersécurité dans le secteur éducatif n’est plus une question secondaire. Les établissements scolaires, souvent dotés d’équipements connectés mais disposant de moyens techniques limités, représentent une cible de choix pour les cyberattaques. Les données personnelles des élèves, les informations administratives et parfois même les accès aux plateformes pédagogiques constituent des ressources précieuses pour les pirates informatiques. À mesure que la numérisation de l’école progresse, qu’il s’agisse de la gestion administrative, des plateformes d’enseignement ou des outils collaboratifs, les risques augmentent mécaniquement. C’est pourquoi la sensibilisation des enseignants, des élèves et des familles aux bons réflexes numériques devient un élément central de la rentrée.

La sécurité numérique, une dimension éducative

Au-delà de la protection des systèmes informatiques, la cybersécurité s’impose aussi comme un sujet d’éducation. Apprendre aux jeunes à gérer leurs mots de passe, à identifier un message suspect ou à protéger leurs données personnelles, c’est aussi leur donner des compétences utiles dans leur vie quotidienne et leur future vie professionnelle.

La rentrée scolaire est ainsi un moment clé pour rappeler que la sécurité numérique fait désormais partie intégrante de l’environnement éducatif. Les cyberattaques visant les établissements scolaires peuvent avoir des conséquences lourdes : fuite de données personnelles, perturbation des cours, voire blocage temporaire des services en ligne. Prévenir ces menaces, c’est garantir un climat d’apprentissage sûr et serein.

Benoit Grunemwald – Expert en cybersécurité chez ESET

